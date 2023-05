Zwei Lizenzen, ein Produkt

Von: Andrea Gräpel

Das erste Produkt einer Zusammenarbeit Starnberger Lizenznehmer (v.l.): Nikola März, Christoph Winkelkötter (gwt), Nicola Keller, Niki Keller und Achim März halten stolz den neuen Whiskylikör mit Waldhonig in Händen. Es ist unser ureigenes Ziel, Unternehmen und Menschen zusammenzubringen. Hier ist das in wunderbarer Weise geglückt. Christoph Winkelkötter Chef der Regionalagentur gwt © Andrea Jaksch

Christoph Winkelkötter, Chef der Regionalagentur gwt Starnberg-Ammersee ist stolz. Am Samstag hielt er das erste Produkt aus einer Zusammenarbeit der Linzenznehmer in der Region in Händen: den „HeiligenBergFeld Whisky-Liqueur“. Ab heute steht er in den Regalen ausgewählter Geschäfte im Landkreis.

Widdersberg/Hechendorf – In der kleinen Brennerei von Achim März mitten auf dem Feld in Widdersberg hängt der Geruch von frisch gebranntem Alkohol in der Luft. Er selbst riecht es gar nicht mehr. Ebenso wenig seine Frau Nikola und Sohn Luis. Zu dritt sitzen sie an einem Tisch und etikettieren Whisky-Flaschen – per Hand. Diesmal allerdings ist es nicht der hochprozentige Single Malt mit 59 Prozent Alkohol in der Flasche, sondern ein Likör daraus – ein Whiskylikör. Und die Mindestanforderung an Süße, die einem Likör zugeführt werden muss, wurde nicht durch Zucker erreicht, sondern durch Honig. Waldhonig von den Bienen der Familie Keller aus Steinebach.

Niki und Nicola Keller sind Imker im Nebenerwerb. 2022 haben sie die Starnberger Bienenwelt in Hechendorf eröffnet. Bienen züchten sie seit 2017, seit Niki Kellers Vater Klaus Keller aus Herrsching als Heilpraktiker ein Kräuterelixier kreierte, für den er einen guten Honig suchte. Seitdem haben Niki und Nicola Keller Bienen – mittlerweile 30 Völker zwischen Dießen und Gilching verteilt. Sogar auf zwei Hoteldächern mitten in München haben sie Bienenstöcke, für die sie Patenschaften anbieten. Und seit Anfang des Jahres sind sie Lizenznehmer der Regionalmarke StarnbergAmmersee. Das erste Lizenznehmertreffen, an dem sie teilnahmen, fand bei Achim März in der Destillerie in Widdersberg statt – auf dem Heiligenbergfeld, so der Flurname, der seinem Whisky auch den Namen gibt. Bei diesem Treffen wurde die Idee geboren, einen regionalen Whiskylikör in Kooperation herzustellen.

gwt-Chef Christoph Winkelkötter ist begeistert: „Es ist unser ureigenes Ziel, Unternehmen und Menschen zusammenzubringen. Hier ist das in wunderbarer Weise geglückt.“ Die Lizenznehmertreffen finden ein- bis zweimal im Quartal statt. Das nächste schon am kommenden Mittwoch im Bayerischen Yachtclub. Wieder eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen. „Wir wissen, dass viele Leute zusammenkommen können, sich aber nicht kennen.“ Deshalb lädt die gwt zu diesen Treffen ein, immer wieder bei einem anderen Lizenznehmern – insgesamt gibt es 38. Daraus, so Winkelkötter, hätten sich schon viele Kooperationen entwickelt. Der Whiskylikör ist allerdings das erste Produkt daraus. Zwei bis drei weitere Produkte sind in der Entstehung, darüber dürfe Winkelkötter aber noch nicht sprechen.

Achim März, der seinen Whisky seit 2018 brennt, ist mit seinem Produkt seit 2021 auf dem Markt. Denn drei Jahre muss ein Whisky lagern, bevor er als solcher gilt. Erst allmählich füllt sich sein Lagerkeller, in dem die Brände zurzeit in 70 250-Liter-Fässern lagern, in denen vorher Portwein, Sherry, Marsala oder Süßwein gelagert war. Genau dies gibt dem Whisky die besondere Note. Der schwere Duft von Whisky zieht im Lagerkeller noch mal intensiver, schwerer in die Nase als oben in der Brennerei. Die nächsten Fässer, die dazu kommen, waren zuvor mit Starkbier gefüllt. Eine Idee, die Achim März mit seinem Bruder entwickelt hat, der Brauer ist. „So kann man die Fässer noch mal wieder verwenden.“ Achim März freut sich auf das Ergebnis. Sein Geschäft läuft, „die Resonanz ist sehr gut“. Im Jahr verkauft er mittlerweile fünf Abfüllungen.

Für den Likör hat er 145 Liter 59-prozentigen Single Malt mit 40 Kilogramm Waldhonig der Kellers und Wasser gemischt und vier Wochen stehen lassen. Nachdem sich die Schwebstoffe abgesetzt haben, hat er den sogenannten Klarablauf am Donnerstag in 580 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt – ein Likör mit immer noch 30 Prozent Alkoholgehalt und einer, „in dem sich Bavarian Single Malt mit Local Forest Honey trifft“, so März. Die Etiketten kamen gerade noch rechtzeitig am Freitag, so dass Achim März mit seiner Frau Nikola und Sohn Luis ans Werk gehen konnte, um jede Flasche per Hand zu etikettieren. „Edition 1“, sagt März stolz. Schon im Herbst soll Edition 2 folgen.

In Kontakt ist März auch schon mit der Starnberger Eiswerkstatt am Kirchplatz. Eine Idee, die Winkelkötter gut gefällt. „Dort haben sie auch schon das Veilcheneis. Das war meine Idee, weil Kaiserin Sisi doch so gerne Veilchen gegessen hat“. Ein Whisky-Likör-Eis könnte er sich ebenso gut vorstellen. „Das ist authentisch. Das ist regional. Genau das verkaufen wir.“

Den „HeiligenBergFeld Whisky Liqueur“ gibt es ab heute direkt in der Destillerie in Widdersberg oder in der Andechser Straße 2, in der Starnberger Bienenwelt an der Inninger Straße in Hechendorf, bei „Smoke & Whisky“ an der Wittelsbacherstraße in Starnberg und in „Seensucht Ammersee“ an der Seestraße in Herrsching zum Preis von 34 Euro. Zur Unterstützung der heimischen Bienen und Imker wird pro verkaufter Flasche ein Euro in eine Bienenpatenschaft der Imkerei Keller fließen.