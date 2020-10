Zwei Schenkel und eine Ausweichspur

Die Barrieren, die vor allem Radfahrer auf der Seepromenade in Herrsching zügeln sollen, sind aufgebaut - und werden umfahren.

Herrsching – Der Gemeinderat Herrsching hatte zum Thema Radfahren auf der Seepromenade im Sommer zwei Beschlüsse gefasst, wobei einer vor etwa eineinhalb Wochen nun zum Teil umgesetzt wurde. Beschlossen worden war, neben weiteren Schildern im nördlichen und südlichen Bereich der Promenade, zwischen „Seehof“ und Seespitz, Barrieren anzubringen. „Eine halb gare Geschichte“, verlautete es dazu am Montag im Bauausschuss aus der FDP-Fraktion.

Zwei für Rettungsfahrzeuge verschwenkbare Bügel wurden im Seespitz bereits aufgestellt. Sie sind versetzt voneinander, so dass man mit dem Radl noch durchfahren kann, das Durchkommen aber tatsächlich erschwert wird. Von einem Pendant am nördlichen Ende des am meisten frequentierten Bereichs der Promenade, im Bereich des Dampferstegs, wurde bisher abgesehen, weil dadurch Kastanien beschädigt worden wären. Als weitere Sofortmaßnahme sollten zusätzliche Schilder bestellt werden, wie es sie bereits gibt. Diese Schilder mit der Aufschrift „Radfahrer frei“ sollen Radfahrer zur Rücksicht auf Fußgänger ermahnen und im Zweifelsfall zum Absteigen. Und die Schranken sollen das Tempo rausnehmen, denn im Corona-Sommer, an dem es noch mehr Gäste als üblich an die Seen gezogen hatte, war es nicht selten zu brenzligen Situationen gekommen.

„Die Schilder sind bestellt“, berichtete Bürgermeister Christian Schiller den Gemeinderäten im Bauausschuss. Seit gut eineinhalb Wochen stünde die Schranke am Seespitz. Während im Rathaus noch keine Beschwerden dazu vorlagen, richtete FDP-Gemeinderat Johannes Puntsch eine seines Fraktionskollegen Alexander Keim aus. Dieser fände den Durchgang für Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl sehr schwer. Ein Einwand, den Schiller nicht nachvollziehen konnte, da die sogenannten Schenkel weit genug voneinander versetzt aufgestellt worden seien. „Auch mit dem Radl kann man noch durchfahren“, sagte er.

Für Claudia von Hirschfeld (BGH) war dies das Stichwort: „Man sieht jetzt schon, dass sich nebenan eine Schnellradlspur entwickelt.“ In der Tat weichen Radfahrer über den Rasen an der Schranke vorbei aus, um schneller voranzukommen. Schiller hatte dies befürchtet und meinte: „Das wird eine neverending Story. Wir haben auch Schilder bestellt und werden feststellen, dass sie am Ende nichts bringen.“

Ein weiterer Hinweis aus der Ratsrunde, den Trampelpfad zwischen der Bushaltestelle am Seespitz und der Promenade mit einem Holzbalken zu blockieren, damit Radfahrer auf der Straße bleiben, blieb Schiller gänzlich ein Rätsel. „Das ist ein Trampelpfad, der gar nicht von Radfahrern genutzt wird, vor allem nicht von Ortsunkundigen. Den nutzen die, die aus dem Bus aussteigen.“

Die Gesamtproblematik Radfahren auf der Promenade ist, wie vom Gemeinderat im Juli delegiert, Ende dieses Monats Thema im Arbeitskreis Verkehr.