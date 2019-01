Zwei Verletzte, 30 000 Euro Schaden: In Herrsching hat‘s gekracht

Ein 87-Jähriger lenkt sein Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn - dann kommt es zum Zusammenstoß. Die Folgen des Unfalls am Freitagnachmittag in Herrsching: zwei Verletzte und 30 000 Euro Schaden.

Herrsching - Unweit von der Polizeidienststelle an der Rieder Straße in Herrsching ereignete sich am Freitag gegen 13:20 Uhr ein Unfall mit zwei Verletzten. Ein 87-jähriger Breitbrunner war mit dem Pkw seines Bekannten, der auf dem Beifahrersitz saß, Richtungs ortsauswärts unterwegs. Auf Höhe der Baustelle lenkte er seinen BMW - laut Polizei aus unbekannten Gründen - plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. In dem Augenblick kam eine 68-jährige Frau, ebenfalls aus Breitbrunn, mit ihrem Volvo entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Volvo auf den Bürgersteig geschoben.

Lesen Sie auch: Vier Schwerverletzte bei Zusammenstoß nahe Unterbrunn

Sowohl der Unfallverursacher als auch die Frau wurden leicht verletzt. Der Fahrer des BMW kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Volvo begab sich später selbstständig in ein Krankenhaus. Ein Arzt, der hinter dem 87-Jährigen gefahren war, war den Verletzten zu Hilfe geeilt und hatte den Rettungsdienst verständigt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.