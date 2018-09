Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in Herrsching sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Herrsching - Ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Herrsching Lessingstraße hat am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr zwei Leichtverletzte geforderte. „Aus der Wohnung eines 54-Jährigen wurde Rauchentwicklung aus dem Fenster gemeldet. Der Bewohner konnte durch einen Feuerwehrmann und einen Polizeibeamten mit einer leichten Rauchgasvergiftung aus seiner Wohnung gerettet werden“, teilte die Herrschinger Polizei am Sonntagvormittag mit.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Wegen des Rauchs im Haus wurde eine weitere Wohnung geöffnet. Ein weiterer Hausbewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Der Sachschaden wird auf 5000 bis 10 000 Euro geschätzt.

