Zwillingsstraße geht in nächste Runde

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Wolfgang Schnetzer kämpft seit 2017 für die Umbenennung eines des Kapellenwege. © Andrea Jaksch

Und wieder gab es im Gemeinderat eine Diskussion um die Doppelnennung von Straßen. Und wieder werden die Anlieger von Kapellenweg und Seestraße in Herrsching und Breitbrunn nun angeschrieben. Wird es diesmal eine Lösung geben?

Herrsching – Das Thema Straßen-Doppelnennung – Kapellenweg und Seestraße gibt es sowohl in Herrsching als auch in Breitbrunn – schwelt seit 2017. Vor zwei Jahren schien die Angelegenheit abgehakt, nachdem es keine Einigung auf einen neuen Straßennamen gegeben hatte. Wolfgang Schnetzer aus dem Kapellenweg in Breitbrunn ließ aber nicht locker. Das Landratsamt wurde vom Innenministerium angewiesen, den Vorgang noch mal behandeln zu lassen (wir berichteten). Am Montag stand es auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

CSU-Gemeinderat Thomas Bader zeigte ein gewisses Verständnis. Als Breitbrunner habe er in jüngster Vergangenheit öfter nachgefragt, und tatsächlich komme es immer wieder zu falschen Lieferungen, weil sich beide Ortsteile dieselbe Postleitzahl teilen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste meldeten auf Nachfrage durch die Gemeinde aber „keine Verwechslungen“. Stellvertretend für alle Räte wirkte Bader ein wenig hilflos: „Wir haben es ja versucht. Aber es ist keine Lösung zu finden, die allen gerecht wird. Würde es einen einheitlichen Antrag geben, dann ändern wir das sofort.“

Den gab es bei der jüngsten Nachfrage 2020 nicht. Ein Großteil der Anlieger hatte sich gar nicht geäußert, und von die übrigen sprachen sich mehr gegen eine Straßenumbenennung aus als dafür. „So groß kann der Leidensdruck also nicht sein“, war die Schlussfolgerung. Allerdings hatte auch Dr. Matthias Pickart, Anwohner des Kapellenwegs in Herrsching, erst Ende Mai bei den Bürgeranfragen im Gemeinderat fast verzweifelt eingeworfen, ob erst jemand sterben müsse, bevor sich etwas ändert.

Bürgermeister Christian Schiller erinnerte an den Friedhofsweg in Breitbrunn, der vor einigen Jahren in „Am Königsberg“ umbenannt wurde. „Die Anlieger waren sich einig. Natürlich haben wir dem Wunsch entsprochen“, so Schiller. Bei den Zwillingsstraßen sind sich die Anlieger nicht einig. Sollte die Gemeinde bei Kapellenweg und Seestraße über die Köpfe einiger Anlieger hinweg entscheiden, warnte er zudem vor den Kosten. „Die Gemeinde ist Lastenträger.“ Selbst wenn nur Hausnummern verändert würden, müsste jede Adresse geändert werden. Schiller: „Das einfachste wäre, das Ministerium würde uns anweisen, die Namen zu ändern. Dann müssten sie aber die Kosten tragen. Das machen sie auch nicht.“

Die Gemeinderäte waren sich einig: Wären sich die Anlieger einig, würden sie sofort für eine Straßenumbenennung stimmen. Da dies nicht der Fall ist, werden die 295 Anlieger der vier Straßen nun noch mal angeschrieben. Und wenn sie sich diesmal einigen, wird der Straßenname geändert. Wenn nicht, bleibt alles beim Alten.