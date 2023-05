Zwillingsstraßen wieder auf Tagesordnung

Von: Andrea Gräpel

Joachim Herrmann Bayerns Innenminister hat wegen der Zwillingsstraßen in Herrsching und Breitbrunn mit Landrat Stefan Frey kommuniziert. © sven Hoppe/dpa

Innenminister schaltet sich in Diskussion ein und überstimmt Gemeinderat und Landratsamt

Herrsching – Vor einem Jahr schien sich das Thema Straßenumbenennung in Herrsching ein für alle Mal erledigt zu haben. Hat es aber nicht. In der vergangenen Woche erreichte das Rathaus eine Anordnung der Rechtsaufsicht im Starnberger Landratsamt, das Thema erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu nehmen. Dies wiederum ist eine Anweisung von ganz oben, vom Bayerischen Innenministerium.

Seit 2017 kämpft Wolfgang Schnetzer aus Breitbrunn um eine Umbenennung der Zwillingsstraßen. Er wohnt am Kapellenweg in Breitbrunn, in Herrsching gibt es ebenfalls einen Kapellenweg. Beide Orte teilen sich eine Postleitzahl, sodass es immer wieder zu postalischen Verwechslungen kommt, vor allem beim Versand, aber auch bei Notrufen ist dies schon vorgekommen. Gleiches gilt für die Seestraße, die es ebenfalls sowohl in Breitbrunn als auch in Herrsching gibt. Eine Adresse gehört der Altenpflege, die andere der Schindlbeck-Klinik. An welcher Straße soll den Anliegern eine Adressänderung zugemutet werden? Diese Frage trieb die Gemeinde lange um. Sie führte zwei Anhörungen der Anlieger durch. Der Gemeinderat wollte eine einvernehmliche Lösung, bevor sich etwas ändert. Die gab es aber nicht. Nachdem auch die Rettungsleitstelle „Verwechslungen oder Fehlleitung der Rettungsmittel ausgeschlossen“ hatte, konnten weder Gemeinde noch Rechtsaufsicht einen Handlungsbedarf erkennen. Der letzte Vorhang dazu fiel vor zwei Jahren. Es bleib bei den bisherigen Straßennamen.

Wolfgang Schnetzer aus dem Kapellenweg in Breitbrunn gab sich damit nicht geschlagen und wandte sich danach mehrfach an das Innenministerium. Nach einem Schreiben vom Januar 2022 nahm Innenminister Joachim Herrmann persönlich Kontakt mit Landrat Stefan Frey auf, der auf das vorangegangene Verfahren verwies und darauf, dass seine Rechtsbehörde keinen Fehler „bei der Ausübung des Ermessens“ seitens der Gemeinde feststellen konnte.

„Da seither jedoch keine Besserung der Situation eingetreten ist, die Verwechslung fortbesteht, wodurch eine sichere Orientierung nicht gewährleistet ist und Ihre Argumente für uns nachvollziehbar sind, werden wir das Landratsamt Starnberg anweisen, im Rahmen der Rechtsaufsicht von der Gemeinde die Sicherstellung der zuverlässigen Orientierung zu verlangen“, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums an Schnetzer vom Februar. Der Breitbrunner freut sich: „Das ist wohl das Höchste, was man als Privater erreichen kann.“

Das Landratsamt teilte Schnetzer auf dessen Nachfrage derweil mit, dass die Rechtsaufsicht die Gemeinde angewiesen habe, die Causa in einer der beiden nächsten Sitzungen des Gemeinderates behandeln zu müssen und ein Beschluss – gegebenenfalls mit ausführlicher Begründung – der Rechtsaufsicht vorgelegt werden müsse. „Woher allerdings der ,Sinneswandel’ seitens des Ministeriums kommt, ist für uns nicht erkennbar“, sagt Kreissprecher Stefan Diebl. Neue Informationen gebe es nicht, aber die Weisung werde befolgt – Gemeinde, Polizei und Leitstelle erneut um Stellungnahme gebeten.

Eine zuverlässige Lösung wird damit aus Sicht Schnetzers nicht erreicht, es sei denn, der Gemeinderat Herrsching ändert nach Jahren der Diskussion und Anhörung nun doch die Namen einer der Zwillingsstraßen. Schnetzer sieht sich dennoch wieder auf einem guten Weg, nachdem der Gemeinderat im Oktober 2020 vermeintlich „den Deckel drauf“ gemacht hatte.