Tag der offenen Rettungsgasse: Polizei klärt auf - und verteilt Bußgelder in Serie

Theorie und Praxis

Die „Aktion Rettungsgasse“ der Verkehrspolizei Weilheim war am Samstag zweigeteilt. Während sich an der Raststätte in Höhenrain rund 150 Interessierte über das richtige Verhalten in der Rettungsgasse aufklären ließen, wurden so manche am Autobahnende vor Garmisch unfreiwillig mit dem Thema konfrontiert.