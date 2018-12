Golf-Fahrer sucht das Weite

Das muss ordentlich gerummst haben. Umso dreister ist es, dass ein unbekannter Golf-Fahrer am Freitagabend in Höhenrain das Weite suchte, nachdem er den geparkten Audi eines Bergers angefahren hatte.

Höhenrain – Dass dieser Unfall unbemerkt blieb, mag man gar nicht glauben, wenn man den Schaden begutachtet. Ein Audi, der an der Münsinger Straße in Höhenrain geparkt war, ist hinten links am Kotflügel zerkratzt und eingedellt, und der linke Außenspiegel wurde beschädigt. De Unfallverursacher, der den Wagen zweifellos gerammt hat, ist bislang unbekannt. Aber es gibt Hinweise, dass er einen dunklen Golf fährt, so die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in Höhenrain. Ein 26-jähriger Berger parkte seinen Audi um 18 Uhr am Fahrbahnrand der Münsinger Straße. Als er um 20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, sah er die Misere. „Die Höhe des Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden“, sagt ein Polizeisprecher. Der Unfallverursacher ist noch unbekannt, es gibt aber Hinweise auf sein Fahrzeug, einen dunklen Golf. An der Unfallstelle fand die Polizei Teile des rechten Außenspiegels sowie eine Radkappe aufgefunden werden. Hinweise an (0 81 51) 36 40.

