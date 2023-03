Ihr Fitnessstudio als integrierter Gesundheitsdienstleister und Wellness-Oase

Neue Trends? Sporttherapie und ein hochwertiges Wellnessangebot gehören bei Ambiance Sports & Spa seit vielen Jahren in den Studiobetrieb – das macht das Studio schon immer besonders.

Über viele Jahre galt: Gesundheitsdienstleistung und Therapie – vor allem für Physiotherapie, Krankengymnastik und Wellness – sind pure Entspannung und Erholung, eine gepflegte Auszeit und für innere Balance. Sie galten somit als Gegenpole zu sportlicher Anstrengung und Leistung.

Das Besondere: Im Ambiance Sports & Spa stehen Physiotherapie, Krankengymnastik und Wellness schon immer gleichberechtigt zum Sport auf dem Programm.

Im Zusammenspiel sportlicher Aktivität, Prävention und Rehabilitation sowie wohltuender Entspannung findet man Ausgleich, körperliche und psychische Stabilität. Kunden kommen durch diese Kombination zur Ruhe und – mit sich ins Reine.

Sportliche Aktivität plus Wellness als ideale Kombination für die Gesundheit

Nun scheint sich diese Sichtweise auch auf breiter Front durchzusetzen. Denn die Erfahrung lehrt: Entspannung allein macht weder glücklich noch gesund. Physiotherapie auf Rezept hilft zwar weiter, bringt Sie aber nicht entscheidend voran. Wellness ist heute mehr als rein passive Entspannung: Sie ist eine aktivere Interpretation des eigenen Ichs.

In der Therapie weiß man schon länger: Eine aktive Sporttrainingstherapie ist für ein breites Spektrum von Befunden sehr erfolgreich einsetzbar und verhilft in vielen Fällen zu einer raschen und vollständigen Gesundung.

Fit werden! Fit bleiben! Ganz modern mit Sporttherapie

Sport ist gesund, aber kein Allheilmittel gegen alle körperlichen oder psychischen Probleme. Das Team von Ambiance Sports & Spa will keine universelle Gebrauchsanleitung liefern, sondern mit Anregungen und Tipps denjenigen unterstützen. Gerade auch (Wieder-)Einsteiger, die sich sportlich intensiver betätigen möchten.

Motivation und Anleitung für Ihre Me-Time Keine Zeit, oder der innere Schweinehund: Ganz gleich, was Sie bisher vom Sport abgehalten hat: Die Profis von Ambiance Sports & Spa möchten jeden dazu ermutigen, sich ein wenig zu überwinden und sich diese Zeit zu nehmen – das ist Me-Time!

Das Gute: Modernes Fitness-Training ist heute etwas ganz anderes ist als schweißtreibendes Gewichte stemmen und Bodybuilding.

Die Ambiance Sports & Spa in München-Pasing und in Starnberg bieten ein breites Spektrum an Trainingsmöglichkeiten, aber auch ein umfangreiches Angebot für Wellness und Entspannung und ein erfahrenes Team aus Physio- und Sporttherapeuten.

Sport kennt kein Alter. Der Körper schon!

Durch gezieltes und angeleitetes Training kann jeder viel zur Verbesserung des eigenen Wohlbefindens und der persönlichen Leistungsfähigkeit erreichen. Die große Auswahl an Kursen bietet dabei für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel das Passende:

Gerätetraining : gezielte Kräftigung einzelner Muskelgruppen

: gezielte Kräftigung einzelner Muskelgruppen Functional-Training : dynamisches Training ganzer Muskelketten in der Bewegung

: dynamisches Training ganzer Muskelketten in der Bewegung Mobility-Training : mehr Beweglichkeit durch Dehnung und Faszientraining

: mehr Beweglichkeit durch Dehnung und Faszientraining Cardio-Training: Ausdauer & Herz-Kreislauftraining

Ausdauer & Herz-Kreislauftraining Groupfitness: vielfältiges Kurstraining mit verschiedensten Kursformaten

vielfältiges Kurstraining mit verschiedensten Kursformaten Cycling: Indoor-Radtraining auf stationären Bikes

Indoor-Radtraining auf stationären Bikes Body & Mind: Yoga, Pilates, Qi Gong und bodyArt

Personaltraining. Sportphysiotherapie. Ernährungsberatung.

Für Ambiance Sports & Spa arbeiten nur hervorragend ausgebildete Trainer, Sportphysiotherapeuten und Sporttherapeuten. Ihr Vorteil: Das professionell individualisierte Personaltraining bringt in kurzer Zeit spür- und erlebbare Verbesserungen der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ob Fit werden nach Verletzungen oder nach einer OP – zusammen mit einem Sporttherapeuten sind Sie schneller wieder in Form. Auch Schon- oder Fehlhaltungen lassen sich so korrigieren.

Gerne unterstützen die Experten vor Ort auch mit versierten Abnehm- und Ernährungsprogrammen.

Entspannen. Loslassen. Erholen.

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, Stress abzubauen. Auf der Couch gelingt das in den seltensten Fällen, dort bleibt man buchstäblich auf dem aufgebauten Stress sitzen. Denn Stresshormone lassen sich am besten durch Bewegung abbauen.

Zu müde und kaputt, um sich nach einem stressigen Tag zu bewegen? Selbst dafür gibt es eine Lösung. Der Gang in die Sauna. Denn dort entspannen die Muskeln in der Wärme und kontrahieren beim Kaltwasserguss. Auch diese Art der „Bewegung“ hilft beim Abbau der Stresshormone. Nach 2 Saunagängen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.

Entspannung ohne Sport im Ambiance Sports & Spa 🔵 Finnische Sauna mit 90 °C

🔵 Kelo-Sauna auf der Dachterrasse im Club Starnberg mit 85 °C

🔵 Bio-Sauna bzw. Kräuter-Thermarium mit verträglichen 60 °C

🔵 Dampfbad mit Tropennebel bei 45 °C Das Wasser im Pool im Club Pasing ist mit 28 °C ideal temperiert, um ambitioniert zu schwimmen, an den Aquakursen teilzunehmen oder um sich einfach nur ein wenig treiben zu lassen.

