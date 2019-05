Spaziergängerin verhindert Waldbrand

Eine 60-jährige Tutzingerin hat durch ihr beherztes Handeln einen Waldbrand verhindert. Die Frau entdeckte beim Spazierengehen im Wald bei Garatshausen ein Glutnest und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Polizei sucht nun nach den Verursachern.

Garatshausen– Eine 60-jährige Tutzingerin hat am Mittwochabend wohl einen größeren Waldbrand verhindert. Was die Ursache für das Glutnest im Wald war, ist noch unklar.

Die Frau war am Abend des Feiertags spazieren. Gegen 18 Uhr war sie im Waldgebiet nordwestlich von Garatshausen unterwegs, als sie zu einem kleineren Lager kam, das dem Anschein nach von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt wird. Dort bemerkte sie ein Glutnest zwischen den Bäumen. „Um sicher zu gehen, verständigte sie die Feuerwehr“, berichtet ein Sprecher der Starnberger Polizei. Die Feuerwehr wässerte, um ein Aufflammen zu verhindern.

Die Feuerwehr spricht von einer Fläche von etwa zehn Quadratmeter, die in Brand geraten war. Das Feuer war tückisch: „Um das Feuer vollständig zu löschen, mussten wir rund um die Brandstelle den Waldboden aufgraben, da sich das Feuer unterhalb der Oberfläche ausbreitete“, sagte ein Sprecher der Tutzinger Feuerwehr. Die Kollegen aus Feldafing halfen bei der Brandbekämpfung. Weil der Brandherd so weit im Wald drin war, mussten die helfer rund 150 Meter Schlauchstrecke verlegen. Nach eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht, so die Feuerwehr.

Die konkrete Ursache ist unklar, die Polizeiinspektion Starnberg ermittelt wegen Herbeiführens einer Brandgefahr und bittet um Hinweise: z (0 81 51) 36 40. „Es ist wohl sicher, dass es ohne die Aufmerksamkeit der Tutzingerin zu einem Waldbrand gekommen wäre“, sagt der Polizeisprecher. Tutzings Kommandant Markus Kuisl teilt diese Auffassung: „Das ist durchaus denkbar.“