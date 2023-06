Immobilienmarktbericht 2023 für Starnberg und die Umgebung

Teilen

Wie viel ist Ihre Immobilie wert? Der kostenlose Bericht verrät es. © Starnberger See Immobilien

Sichern Sie sich gleich Ihr persönliches und kostenfreies Exemplar des Marktberichtes 2023 für Starnberg und die ganze Region!

Die Welt ist im Umbruch – Krisenherde auf der ganzen Welt hinterlassen Spuren und Sorgen. Auch auf dem hiesigen Immobilienmarkt merkt man die Auswirkungen der Weltpolitik. Unsicherheit und nicht sinkende Zinsen sorgen für eine deutliche Zurückhaltung im Immobiliengeschäft. Trotzdem erweist sich der Landkreis Starnberg als relativ stabil, die Immobilien in der Region sind gefragt und gelten auch in Krisenzeiten als eine sichere Anlage – belegt der gerade veröffentlichte Marktbericht 2023 der Starnberger See Immobilien GmbH & Co. KG für die Regionen Starnberg, Ammersee und das Würmtal.

Die Gemeinden im Fünf-Seen-Land entwickeln teilweise kreative Ideen, um den dringend benötigen Wohnraum zu schaffen, die Nachfrage nach ländlichem Wohnen ist seit der Corona Pandemie ungebrochen. Die Seen und die wunderbare Natur der Region ziehen die Menschen an – Starnberg und Umgebung sind auch 2022 beim Regionalranking des „Instituts der deutschen Wirtschaft“ wieder auf den ersten Plätzen vertreten – bewertet wurden Lebensqualität, Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt.

Wie entwickelt sich der Markt vor Ort weiter und welche Verkaufspreise für Wohnimmobilien wurden im vergangenen Jahr in den einzelnen Gemeinden erzielt? In dem Immobilien-Marktbericht 2023 der Starnberger See Immobilien GmbH & Co. KG für die Städte und Gemeinden im Fünf-Seen-Land bis hin nach Weilheim, Wolfratshausen und das Würmtal finden Sie darauf Antworten.

Jetzt kostenloses Exemplar sichern Sichern Sie sich ab sofort Ihr persönliches und kostenfreies Exemplar des Marktberichtes 2023 bei Starnberger See Immobilien GmbH & Co. KG: im Internet unter www.see‐immo.de oder telefonisch unter Tel. 08157 – 99 66 66