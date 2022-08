Fallen die Immobilienpreise in der Region? Interview mit Andreas Hammerl von Starnberger See Immobilien & Co. KG

Steigende Bauzinsen, hohe Inflation und Verunsicherung am Immobilienmarkt. Sollten Immobilienbesitzer jetzt „noch schnell“ verkaufen, oder ist es alles Panikmache?

Immobilienfachwirt IHK Andreas Hammerl von Starnberger See Immobilien & Co. KG beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Thema Immobilienpreise.

Werden die Immobilienpreise in der Region Starnberg fallen?

Bei der Preisgestaltung von Immobilien kommen immer drei Faktoren ins Spiel: das Angebot, die Nachfrage und die Zinssituation für den bankenfinanzierten Kaufpreisanteil. Dies gilt meist für familiengerechte Immobilien zum Selbstbezug mit einem Wert bis ca. 2,5 Millionen Euro, da nur hier die Zinsen eine größere Rolle spielen. Die Nachfrage wird in unserer Region stark bleiben, das Angebot wird angesichts der Zurückhaltung von Bauträgern aber eher etwas zurückgehen. Wenn sich nur ein Faktor negativ auswirkt, führt dies noch nicht zu einer drastischen Veränderung der Kaufpreise. Ich sehe mittelfristig bei den Immobilienpreisen in der Region eine Seitwärtsbewegung, maximal eine leichte Dämpfung der Kaufpreise bis circa fünf Prozent.

Aber steigt jetzt nicht schon das Angebot am Markt, weil mehr Menschen Immobilien verkaufen?

Das wird sich erst in ca. acht Jahren wirklich zeigen, wenn bei auslaufenden Annuitätendarlehen eine Anschlussfinanzierung ansteht. Sollte die bisherige monatliche Belastung von Zins und Tilgung bereits an der Budgetgrenze liegen, werden diese Immobilieneigentümer bei einer Verdoppelung oder Verdreifachung der Darlehenskosten sicher über einen Verkauf nachdenken und eher eine Wohnsituation auf Mietbasis anstreben. Wir dürfen bei der Zinsbetrachtung nicht vergessen, dass Darlehen, die demnächst auslaufen, bereits einen Zinssatz aufwiesen, der mit dem heutigen durchaus vergleichbar ist.

Sind schon jetzt weniger Finanzierungen zustande gekommen, oder mussten schon Preise gedrosselt werden, um attraktiv zu sein?

Bei uns in der Region ist das bis dato noch nicht verstärkt wahrnehmbar, weil die Kaufkraft und das Haushaltsnettoeinkommen im Vergleich zu anderen Standorten überdurchschnittlich hoch sind. Aber natürlich reagieren auch Kaufinteressenten auf die steigenden Zinsen und beziehen diese in ihre Gesamtkalkulation ein. In den letzten Wochen erleben wir, dass es vereinzelt zu Kaufpreisverhandlungen kommt, bei denen die steigende Zinslast als Argument für ein niedrigeres Gegenangebot verwendet wird.

Kann man im Umkehrschluss sagen, dass die Immobilienpreise hier in der Region nicht sinken werden?

Ich gehe nicht davon aus, dass die Preise mittelfristig spürbar sinken werden. Es wird jedoch wohl eine leichte Dämpfung nach unten geben. Mit Wertsteigerungen, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, würde ich als Immobilienbesitzer nicht rechnen, solange die Zinsen in der gegenwärtigen Höhe verharren.

Heißt das, ein Verkauf würde sich jetzt mehr lohnen als in ein paar Jahren?

Da wir uns derzeit am Anfang einer gewissen Marktveränderung befinden, sind den meisten Marktteilnehmern die linearen Preissteigerungen und die Verknappung der letzten Jahre noch deutlich in Erinnerung. Dies spräche eher für einen baldigen Immobilienverkauf, sofern die jeweilige Lebensplanung diese ohnehin vorsieht. Sollten sich die Rahmenbedingungen weiter verschärfen, werden sich potenzielle Kaufinteressenten und verkaufswillige Eigentümer auf einem niedrigeren Kaufpreisniveau begegnen und entsprechend anpassen müssen. Ob die Preise für Grund und Boden auch künftig eine Wertsteigerung erfahren, wie wir dies in den letzten Jahren erlebt haben, werden die Erhebungen der regionalen Gutachterausschüsse zeigen, die in zwei Jahren erscheinen.

Platzt dann die Immobilienblase?

Eine Immobilienblase, wie wir sie in den USA als Folge der Finanzkrise erlebt haben, ist in Deutschland wohl nicht zu erwarten. Die Vergaberichtlinien der deutschen Großbanken verlangen stets einen angemessenen Eigenkapitalanteil und begrenzen ihren Beleihungsauslauf im Hinblick auf Darlehenssumme und Immobilienwert. Gleichwohl können bei weiteren negativen Einflüssen, wie einer Verschärfung der Kriegsauswirkungen in der Ukraine, den Lieferengpässen, der Inflation und pandemiebedingter, wirtschaftlicher Stagnation, spürbare Kaufpreissenkungen eintreten.

