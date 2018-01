Veranstaltung mit Kultcharakter

120 Läufer haben an der 27. Ausgabe des Silvesterlaufs rund um den Wörthsee teilgenommen.

Steinebach - Die Veranstaltung hat längst Kultcharakter: Zum 27. Mal fand heuer der Silvesterlauf statt. An die 120 Läuferinnen und Läufer fanden sich beim Rathaus in Steinebach ein, um anschließend gemütlich und ohne Stoppuhr den Wörthsee zu umrunden. Das Wetter war herrlich und gewährte fantastische Aussichten bis in die Alpen. Initiator Gerd Lackmann freute sich über den neuen Besucherrekord. Teilnehmen kann, wer will, und dies ohne Anmeldung. Im Vordergrund stehen das Gemeinschaftserlebnis und vor allem Entspannung zum Jahresausklang. Nur auf den Startschuss warteten die Läufer dieses Mal vergeblich – es gab technische Probleme bei der Zündung. Auch Ende 2018 soll es den Silvesterlauf wieder geben. Start am Rathaus wie immer um 12 Uhr.