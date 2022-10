Als der Feuerwehr die Schildkröte entwischte

Von: Andrea Gräpel

Neue Führungsriege (v.l.): Thomas Bauer (2. Kommandant), Joseph Steinhauser (Schriftführer), Kommandant Johannes Rösinger, Frauenbeauftragte Linda Schilcher, Vorsitzende Susanne Oesterheld, Wolfgang Eigler (Kassier) und Carola Wegner (Zweite Vorsitzende). © Dagmar Rutt

Neue Kommandanten und Jahresversammlung der FFW Buch nach drei Jahren Pause.

Buch – Nach langer Corona-Pause sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Buch seit drei Jahren das erste Mal wieder zu einer Jahresversammlung zusammengetroffen. Außer drei Rechenschaftsberichten aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 standen Neuwahlen an. Mit neuem Kommandantenteam Johannes Rösinger und seinem Stellvertreter Thomas Bauer starten die Bucher nun wieder durch.

Seit März 2020 war das Feuerwehrhaus für Vereinsaktivitäten geschlossen, erinnerte Vorstand Markus Lorenz in seinem Rückblick. Einsätze gab es trotzdem genug, was der bisherige Kommandant Jürgen Aster mit Zahlen verdeutlichte: 45 aktive Mitglieder bewiesen in 73 Einsätzen mit 572 Einsatzstunden ihr freiwilliges Engagement im Jahr 2019, 2020 waren es 48 Feuerwehrleute mit 406,5 Einsatzstunden in 64 Einsätzen. 2021 erreichten 47 Mitglieder der Bucher Feuerwehr einen Rekord mit 743,25 Stunden, die auf 57 Einsätze verteilt waren.

„Corona hat uns in vielerlei Hinsicht besonders gefordert“, berichtete Aster. „Maskentransporte, Abbau der Teststation in Andechs, Aufbau der Teststation in Gilching, Verlagerung des landkreiseigenen Gerätelagers vom Sonderflughafen nach Machtlfing, Mithilfe beim Impftag am Landratsamt und vieles mehr – all das kam zu unseren regulären Einsätzen noch dazu. Und selbst die liefen zunächst sehr ungewohnt ab, galt es mit Masken, Desinfektionsmitteln und Abstand dennoch Mensch und Tier zu retten und Schaden abzuwenden.“ In drei Jahren gab es natürlich auch Kuriositäten: etwa die Schildkröte im Wörthsee, dessen Ufer die Bucher mitbetreuen, weil Bachern und Schlagenhofen zu ihrem Einsatzbereich gehört. „Wir haben das Tier schon gefunden, doch bis mit den verschiedenen Naturschutzstellen geklärt war, um welche Schildkrötenart es sich handelt und ob wir das Tier überhaupt aus dem See nehmen dürfen, war das Viecherl fröhlich davon gepaddelt und wurde seitdem wohl auch nicht mehr gesehen“, berichtete Aster schmunzelnd.

Um für alle erdenklichen Einsätze, eben auch diesen, gewappnet zu sein, wurden in den vergangenen drei Jahren 126 Übungen mit 3112 Übungsstunden von Jugend und Erwachsenen abgehalten. Jugendwart Janosch Görner lobte in seinem Bericht den Zusammenhalt der Jugend. Den guten Ausbildungsstand stellten die 13 Jugendlichen beim jüngsten Feuerwehr-Jugendpokal in Machtlfing unter Beweis, wo sie den 4. und 7. Platz erreichten.

Für viel Wehmut sorgte an diesem Abend, dass sich Kommandant Jürgen Aster nach 26 Jahre nicht zur Wiederwahl stellte. Nach der Verabschiedung von ihm und seinem Stellvertreter Mathias Lauter gab es Neuwahlen. Das neue Kommandantenteam heißt Rösinger und Bauer. Zur neuen Vorsitzenden wurde Susanne Oesterheld gewählt. Ihr zur Seite steht Carola Wegner als zweite Vorsitzende. Wolfgang Eigler bleibt Kassier und Joseph Steinhauser ist neuer Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr Buch. grä