Ein Meter langes Tier: Ehepaar macht am Ammersee exotische Entdeckung

Inning am Ammersee: Das Tier ist über einen Meter lang und gefleckt. Ein Ehepaar hat am Ammersee ein exotisches Tier entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Ein Ehepaar hat am Dienstag (14. April) am Ammersee eine exotische Schlange entdeckt.

Das Tier stellt sich als über einen Meter lange Boa Constrictor heraus.

Die Polizei Herrsching hat einen Verdacht.

Inning am Ammersee - Die Polizei Herrsching berichtet: Ein Ehepaar machte am Dienstagnachmittag einen überraschenden Fund im Gemeindegebiet von Inning am Ammersee.

Am Ammersee: Ehepaar entdeckt Boa beim Spazieren

Auf einem Waldweg lag eine über einen Meter lange, gefleckte Schlange. Das Ehepaar rief sofort die Polizei an, da sie sich sicher waren, dass diese Schlange nicht heimisch ist.

Schlange am Ammersee: Polizei ermittelt

Durch die Polizei Herrsching konnte über die Reptilienauffangstation in München ermittelt werden, dass es sich hierbei um eine Boa Constrictor handelte. Aufgrund der kühlen Temperatur war die Schlange wie gelähmt und konnte durch einen Beamten problemlos gefangen und in einen Karton gelegt werden, den die Mitteilerin der Streife zur Verfügung gestellt hatte.

Die Schlange wurde anschließend in die Reptilienauffangstation nach München gebracht.

Aufgrund des Zustandes der Schlange und der Lage inmitten eines Waldes muss davon ausgegangen werden, dass die Boa durch einen Unbekannten ausgesetzt wurde.

Boa am Ammersee: Polizei sucht Zeugen

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Herrsching unter Tel. 08152/9302-0 entgegen.

