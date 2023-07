Ammersee-Schwimmen für guten Zweck

Von: Tobias Gmach

Ganz so wie beim Leistungssport wird es beim Ammersee-Schwimmen des BRK und er Wasserwacht nicht zugehen - zwei Kilometer sind aber zu bewältigen. © Roland Halmel

Die Wasserwachten wollen 2024 ein Benefizschwimmen im Ammersee organisieren. Die Generalprobe ist am Freitag - BRK-intern.

Landkreis – Der Spaß soll im Vordergrund stehen, die sportlichen Ambitionen eher in zweiter Reihe: Der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) kündigte am Dienstag an, 2024 ein Benefizschwimmen auf dem Ammersee veranstalten zu wollen. Einen internen Testlauf dafür gibt es an diesem Freitag. Dann schwimmen Wasserwachtler und Rotkreuzmitglieder aus dem Landkreis die etwas mehr als zwei Kilometer von Schondorf nach Buch – die Strecke, die auch beim öffentlichen Schwimmen im nächsten Jahr zurückgelegt werden soll. „Wir wollen das etablieren“, sagte Kreisgeschäftsführer Jan Lang gestern bei einem Pressegespräch.

Bei der Generalprobe am Freitag, an der Lang teilnimmt, werden die Schwimmer von Wasserwachtbooten aus Utting und Schondorf begleitet und abgesichert. 2024 sollen dann Spenden eingesammelt werden. Lang denkt an einen Betrag X, den Sponsoren pro Schwimmer und Kilometer zur Verfügung stellen könnten – ähnlich wie bei einem Spendenlauf. Die Details müssen aber erst noch geklärt werden.

BRK und Wasserwacht wirbt um Nachwuchs

Der Kreisgeschäftsführer hofft, dass sich auch ein paar Jugendliche aus den Reihen der Wasserwacht dem Ammersee-Schwimmen anschließen. Denn für Nachwuchskräfte wirbt das BRK immer wieder öffentlich: Klar, die Rettungsboote auf dem Ammersee und den anderen im Landkreis müssen auch in Zukunft besetzt werden können. Während der Corona-Pandemie sei die Zahl der jungen Mitglieder eingebrochen, nun sei aber wieder ein Zuwachs zu verzeichnen, berichtete Sarah Schweighofer, Jugendleiterin der Kreiswasserwacht, beim Pressegespräch. 211 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren mischen insgesamt bei den sieben Wasserwacht-Ortsgruppen im Kreis mit, 150 davon sind feste Mitglieder. „Sie lernen alles, was die Wasserwacht macht, kennen“, sagte Schweighofer. Bei den Jüngeren handelt es sich eher um ein spielerisches Freizeitprogramm. Die Älteren werden behutsam an Rettungseinsätze herangeführt, oder dürfen bei der Absicherung einer Veranstaltung mit 14 oder 15 schon mal dabei sein – „sie landen nicht plötzlich mit 18 im Helferpool“, betonte die Jugendleiterin.

Ein Höhepunkt für den Nachwuchs ist der regelmäßige Rettungsschwimmwettbewerb, der zuletzt an der Rettungsstation in Buch stattfand (wir berichteten). Die Lokalmatadoren verteidigten den Pokal bei den 13- bis 16-Jährigen – und dürfen ihn nach dem dritten Sieg in Folge behalten. Deshalb sucht das BRK Sponsoren für eine neue Trophäe und verweist in einer aktuellen Pressemitteilung auf das Spendenkonto: „BRK Starnberg, Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, Kostenstelle 33005 Kreiswasserwacht Jugend, IBAN: DE62 7025 0150 0430 0590 06“.