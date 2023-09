Anreiz durch verkürzte Arbeitswoche

Von: Andrea Gräpel

Auszeichnung für treue Mitarbeiter (v.l.): Robin Botsch (Buderus), Sven und Stefanie Werner-Straupe (Geschäftsführer), Alexander Hein, Thomas Bader und Roland Streim von der Innung bei der Urkundenübergabe. © Dagmar Rutt

Die Firma Fritz Werner in Inning schafft für ihre Mitarbeiter Anreize - zuletzt mit der Vier-Tage-Woche. Dass es sich dort gut arbeiten lässt, beweisen langjährige Angestellte wie Thomas Bader und Alexander Hein.

Inning - Die Firma Fritz Werner in Inning gibt es seit 1880. Sie wird aktuell von Stefanie Werner-Straupe und Sven Straupe geführt. Es ist die dritte Generation in der Firmenleitung, die Thomas Bader aus Breitbrunn mittlerweile erlebt hat. Der 56-Jährige hat schon seine Ausbildung in dem Betrieb für Heizung und Sanitäranlagen gemacht und später seinen Meister. Bis heute ist er der Firma „40 Jahre durchgängig“ verbunden, freut sich seine Chefin Stefanie Werner-Straupe. Er ist dort nicht nur Heizungsbauer, sondern auch Energieberater. Lange verbunden ist der Inninger Firma an der Herrschinger Straße auch ein weiterer der insgesamt zehn Mitarbeiter neben ihr und ihrem Mann: Alexander Hein. Der 54-Jährige ist bereits seit 20 Jahren Kundendienstmonteur.

Zusammen mit Vertretern von Großhändlern und der Sanitär-Heizung-Klima-Innung wurden die beiden Jubilare am Mittwoch in besonderer Weise geehrt und wurden ihnen Urkunden überreicht.

Stefanie Werner-Straupe ist stolz auf diese Treue. Das zeugt von gutem Klima im doppelten Sinn. Die Branche boomt. Gemäß dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) müssen ab 2024 neu installierte Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Firma Werner sucht deshalb Unterstützung für ihr Team. „Zum Beispiel ist Alexander Hein unser einziger Kundendienstmonteur. Wir bräuchten aber dringend noch mindestens einen weiteren“, sagt Stefanie Werner-Straupe.

Um für Fachkräfte attraktiv zu sein, beschreiten sie und ihr Mann seit Beginn des Jahres auch neue Wege: Die Firma Fritz Werner in Inning hat seit einem halben Jahr eine Vier-Tage-Woche – bei gleichbleibender Wochenstundenzahl. „Wir hatten das unter unseren Mitarbeitern abgefragt. Alle waren begeistert.“ Und die Kunden zeigten Verständnis. Denn das Büro ist nur noch von Montag bis Donnerstag geöffnet. Termine sonst nicht möglich. Von Freitag bis Sonntag gibt es nur noch einen Notdienst. „Das funktioniert. Wir sind mit dem Modell sehr zufrieden. Wir sind montags erholter, es geht uns allen besser“, sagt Stefanie Werner-Straupe.