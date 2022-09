Auf die Plätze, fertig, rollen lassen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Kinder und Eltern hatten beim Bobbycar-Renen der Nachbarschaftshilfe gleichermaßen Spaß. © Photographer: Andrea Jaksch

Zum Auftakt der Feierlichkeiten des 50. Jubiläums der Nachbarschaftshilfe Inning standen die Kleinsten im Mittelpunkt – bei einem fröhlichen Bobbycar-Rennen am Samstag.

Inning – Zum Ferienende haben die Kinder in Inning noch einmal richtig Gas geben können – und das buchstäblich. Denn auf Bobbycars sausten sie am Samstag in einem Affenzahn den Schmautz-Büchl-Weg hinunter, dass es eine Freude war zuzusehen. Die Kleinsten ab der Quellstraße, die Großen von ganz oben, Höhe Hausnummer 10, wo es schon ein bisschen steiler bergab geht. Ziel war der Enzenhofer Weg, beim Zuhause der Nachbarschaftshilfe (NBH) Inning, denn die galt und gilt es zu feiern – sie ist heuer 50 Jahre alt geworden (wir berichteten).

Zum Auftakt der Feierlichkeiten, die im Oktober gleich nach der Ouvertüre zum „Kaisertraum“ mit geladenen Gästen ihren Höhepunkt finden, wurde mit den Jüngsten gefeiert – in Form dieses Bobbycar-Rennens. 30 Anmeldungen gab es, am Ende waren bei dem Spaß 25 Kinder dabei.

Beine hoch und rollen lassen, oder doch ein bisschen anstoßen, damit es noch schneller wird – jedes Kind hatte seine eigene Technik. Der eine oder andere Sturz war unvermeidlich, aber mit Helm und Knieschonern konnte nichts passieren. Außerdem hatte Tierarzt Dr. Jürgen Schmidt Heuballen gestiftet, die erst an gefährlichen Stellen Schutz boten, dann als Podest für die Siegerehrung dienten und schließlich von ihm zurückgekauft wurden, um es seinem Vieh zu verfüttern. Der Erlös kommt der Nachbarschaftshilfe zu Gute.

Gemeindlicher Bauhof und Freiwillige Feuerwehr ließen sich nicht lange bitten, um dem Wettbewerb den Weg zu bereiten. Der Bauhof stellte die Schilder auf, die auf die Straßensperrung hinwiesen. Und die Feuerwehrler sicherten die Strecke nicht nur ab, sondern waren auch mit ihrem First-Responder-Team vertreten, falls es einen Unfall gegeben hätte. Hat es aber nicht, sodass NBH-Vorsitzende Gabriele Kaller und ihre Stellvertreterin Claudia Sturm zufrieden zurückblicken und sich nun auf das Fest mit den Großen freuen.

Gestartet wurde in drei Altersgruppen – drei und vier Jahre, fünf bis sieben Jahre und acht bis zehn Jahre, wie erwähnt mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Angefeuert wurden die Kinder von Eltern, Geschwistern und Großeltern. Auch das angesagte schlechte Wetter hatte ein Nachsehen. „Nur einmal hat es kurz geregnet“, sagte Gabriele Kaller.

Für die Gewinner, die sich stolz auf dem Strohballen-Podest präsentierten, gab es Pokale wie bei richtigen Rennen. Voller Stolz hielten die Sieger und Platzierten sie in Händen, bevor sie nun einen Ehrenplatz im Regal finden.