Bacherns begehrte Beschaulichkeit

Von: Andrea Gräpel

Das alte Gebäude ist einsturzgefährdet. © Jaksch

Die Freude war groß, als die Eigentümerfamilie vor vier Jahren Pläne zum Erhalt des Alten Lautenbacher Hofs in Bachern vorlegte. Der Münchner Immobilienentwickler Euroboden, dem auch der alte Ruppaner-Hof im Inninger Gewerbepark gehört, hat nun andere Pläne.

Bachern – Die Bauvoranfrage, die dem Bauausschuss der Gemeinde Inning am Dienstagabend vorlag, klang vielversprechend, wenn man nicht wüsste, dass es um den ortsbildprägenden Alten Lautenbacher Hof im beschaulichen Bachern geht. Die Firma Euroboden hat das Plätzchen für sich entdeckt und würde auf den insgesamt mehr als 10 000 Quadratmetern nicht nur ein nachhaltiges Wohnquartier errichten wollen, sondern zugleich auch eine Hafenbar mit Bootsverleih und ein Café, Gästezimmer und einen Fahrradverleih.

Seit 1738 ist die Familie Lautenbacher, heute Junge, auf dem Hof an der Krebsbachstraße nachweisbar, seit 1897 auch ein Bierausschank. Familie Junge bot im umgebauten Kuhstall zuletzt Platz für Familien- und Firmenfeiern, vermietet nach wie vor Ferienwohnungen und hat auch Bootsliegeplätze. Ein Teil der alten Hofstelle ist aber schon lange nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. 2018 hieß es, der Hof sei nicht sanierbar. Der Ersatzbau, den die Familie Junge damals noch selbst vornehmen wollte, glich sich in Form und Ausmaßen dem Bestand an. Gemeinderat Johann Ritzer (FBB) hatte sich damals gefreut: „Das passt.“

Der Immobilienentwickler schlägt nun für das Bestandsgebäude zwei Möglichkeiten vor: eine Sanierung mit Umnutzung oder ebenfalls einen Ersatzbau mit identischen Abmessungen. Zusätzlich sind acht bis neun Wohnhäuser gewünscht – auch auf einem Teilbereich, der noch Campingplatz ist. Alles nachhaltig umgesetzt in Holzbauweise und über regenerative Energiesysteme bewirtschaftet.

Einen Haken hat die Planung aber: Der Hofbereich ist im Flächennutzungsplan als Sondergebiet Freizeit und Erholung festgeschrieben. Der Großteil der 10 000 Quadratmeter befindet sich im Außenbereich. Dieser beginnt nach Meinung der Bauverwaltung an den östlichen Außenwänden des Bestands, liegt darüber hinaus zum Teil im Landschaftsschutzgebiet sowie teilweise innerhalb einer Biotop-Kartierung. Zulässig sind ab da nur privilegierte Vorhaben. Wohnbebauung zählt nicht dazu. Auch der Campingplatz ist bislang nur geduldet. Dieser Makel hätte mit der Aufstellung eines Bebauungsplans bereinigt werden sollen, das Verfahren ruht aber seit 2007.

Susana Wiedmann aus der Bauverwaltung hielt es in der Sitzung durchaus für möglich, dass mit der Planung nach der vorliegenden Voranfrage eine Splittersiedlung entstehen könnte. Grünen-Gemeinderätin Marita Seefelder war auch nicht wohl: „Die Dimension übersteigt Bachern“, warnte sie. Bei allem Verständnis, dass an der Situation etwas geändert werden müsse, „kann ich mein Einvernehmen nicht erteilen“, bedauerte sie. Ähnlich reagierten ihre Ausschuss-Kollegen.

Der Bauausschuss lehnte sein Einvernehmen am Dienstag aus den von der Bauverwaltung aufgelisteten Gründen einstimmig ab und verwies im Übrigen auf das Kreisbauamt im Landratsamt. Ob Euroboden nach dieser Entscheidung weiter am Ball bleibt, war gestern nicht zu erfahren.