Balthasar Reinpold würde sich freuen

Von: Andrea Gräpel

Die Reinpoldsche Kapelle ist eines der frühesten Beispiele der Neugotik im Landkreis Starnberg. © Dagmar Rutt

Kapelle auf Kirchenfriedhof nach Restaurierung wieder offen. Das wird gefeiert.

Inning – Die Wiederherstellung der Hagelschäden dauerte lange, aber nun erstrahlt die Reinpoldsche Kapelle auf dem denkmalgeschützten Kirchenfriedhof in Inning mit neuen Fenstern und neugedecktem Dach in frischem Glanz. Am Sonntag, 23. April, dürfen Besucher nach der sonntäglichen Eucharistiefeier einen Blick hinein werfen und mit der Kirchenverwaltung bei einem Stehempfang die Instandsetzung feiern.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Verein Heimatgeschichte Inning der Pfarrkirche St. Johannes Baptist und ihrem sehenswerten Friedhof eine Ausgabe der regelmäßig erscheinenden Inninger Geschichtsblätter gewidmet. Ein Kapitel ist darin der Kapelle gewidmet, die der Posthalter, Salzniederläger, Ökonom, Brauereibesitzer und Tafernwirt Balthasar Reinpold zu Lebzeiten erbaute. Eine Familiengruft allein für sich und seine Frau Franziska. Neben der Pfarrkirche, die in der Ära des Rokoko entstand, wirkt die neugotische Grabkapelle ungewöhnlich.

Der Bau wurde dem Tafernwirt nicht leicht gemacht, königliche Genehmigungen ließen auf sich warten. So musste Reinpold nach Fertigstellung der Kapelle den Sarg seiner 1842 verstorbenen Frau im Freien zwischenlagern, bevor er selbst und dies auch erst ein Jahr nach seinem Tod 1844 in der Gruft beigesetzt werden konnte. Da noch kein Altar in der Kapelle war, konnte der damalige Pfarrer Edelhart die nach dem Willen des Stifters verfügte Totenmesse dort nicht lesen.

Die Reinpoldsche Kapelle ist eines der frühesten Beispiele der Neugotik im Landkreis Starnberg, schreibt Bettina Gabler in ihrem Beitrag in den Geschichtsblättern. Den Innenraum der Kapelle gestaltete demnach Ludwig Moralt. Das Altarbild zeigt in der Mitte Maria mit dem Kinde, rechts den hl. Franziskus und links den hl. Balthasar, den Namenspatron der Reinpolds. Die Neugotik erlebte ihre Blütezeit zwischen 1830 und 1900. Bevorzugtes Baumaterial war unverputzter Backstein. Spitzbogenfenster, Spitzbogen und Türmchen betonen die Ausrichtung zum Himmel.

Die ersten Hagelschäden ereilten die Kapelle in den 1970ern und 1980ern. Schäden, die nur notdürftig repariert worden waren. Als 2019 erneut ein Hagelschauer niederging, zerstörte dieser die verbliebenen Originalziegel auf der Westseite sowie die Verglasung der Kapellenfenster. Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinde beschlossen daraufhin, die gesamte Dachfläche zu rekonstruieren. Versicherung und Bistum steuerten einen Teil bei zu den Kosten in Höhe von 60 000 Euro. Die Keramische Werkstätte M. Pittroff stellte Biberschwanzziegel, Nobless und Glasurenkollektion nach alten Mustern als Sonderanfertigung wieder her.

Nachdem der denkmalgeschützte Friedhof in den 1950er Jahren für Beisetzungen gesperrt wurde, hatte Franz Meier als Vorgänger des aktuellen Kirchenpflegers Franz Bauer es ermöglichen können, dass der Friedhof ab 2016/2017 wieder genutzt werden darf. Seither dient die Kapelle als eine Art Leichenhaus.