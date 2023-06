Beachcamp am Ostseestrand

SV Inning

Braun gebrannt, zwar müde nach der langen Zugfahrt, aber total glücklich kehrten 20 Volleyballerinnen und Volleyballder vom SV Inning aus ihrem neuntägigen Beach-Volleyball-Camp aus Scharbeutz/Ostsee zurück. Bereits zum 23. Mal durften die zehn Mädchen und zehn Buben auf fünf Feldern den besonders feinen Ostseesand umpflügen.

Inning - Nach einer anstrengenden Bahnfahrt war es endlich soweit. Der Sand lockte zum Spielen, die Sonne strahlte die ganze Zeit vom blauen Himmel, und das Meer bot eine erfrischende Abkühlung (12 Grad). Schon um 6.45 Uhr trafen sich die Kinder und Jugendlichen (10 bis 17 Jahre) jeden Tag am Strand zum morgendlichen Aufwärmprogramm und zum 20-minütigen Strandlauf. Nach dem Frühstück in der Jugendherberge, in dem die Volleyballer im Zeltlager untergebracht waren, starteten sie von 9 bis 12 Uhr mit dem Training. Von 16 bis 19 Uhr ging es dann nach dem Mittagessen weiter, um nach dem Abendessen mit dem beliebten Schleiferlturnier bei einer wunderbaren Abendstimmung müde ins Bett zu fallen.

Für Abwechslung sorgten der Besuch des Scharbeutzer Pfingstmarktes, der Hansapark in Sierksdorf, der Abstecher in die Hansestadt Lübeck mit einer Schifffahrt auf der Trave rund um die Altstadt und am letzten Abend der abendliche Besuch der Ostsee-Therme.

Auch ein Abschlussturnier wurde durchgeführt, bei dem in einem spannenden Duell Ina Schnappauf und Tabea Schöberl mit 2:0 als Sieger gegen Niklas Steinlein und Severin Handke hervorgingen. Die erst zwölf Jahre alten Spieler Sören Kalusche, Enkelsohn von Organisatorin und Trainerin Gisela Rackebrandt, und Benedikt Lechner konnten sich in einem hochklassigen Spiel 2:1 gegen die gleichaltrigen Spieler Philip Wegner/Leonas Thum durchsetzen. Da die Spieler und Spielerinnen die ganzen neun Tage lang Punkte sammeln konnten, war es sehr spannend, wer am Schluss Gesamtsieger wurde. Tabea Schöberl hatte in diesem Jahr die Nase vorn, vor Niklas Steinlein und Leonas Thum. Dank der Mithilfe der Eltern Anja Kalusche, Björn Rackebrandt und Saskia Schmid als Begleitung bei der An- und Abreise sowie als Betreuer konnte das Beachcamp überhaupt durchgeführt werden.

Die ersten Anmeldungen für nächstes Jahr sind bereits eingegangen. „Ob dann wieder neun Tage lang die Sonne lacht, bleibt zu hoffen“, so Gisela Rackebrandt.