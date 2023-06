Beliebter Treffpunkt für Leseratten

Von: Andrea Gräpel

Auf weitere 40 Jahre (v.l.): Vroni Starrock, Susanne Heilander, Uschi Willner, Rosa Werner-Zilch, Barbara Falkner, Andrea Handke, Cornelia Herold, Christa Schuckardt, Andrea Melchiore und Hannelore Handke haben Jubiläum gefeiert. © Andrea Jaksch

Die Inninger Nacht, zu der der Gewerbeverband Blickpunkt am Freitag eingeladen hatte, hat die Bücherei Inning genutzt, um ihr Jubiläum gebührend zu feiern: 40 Jahre ist es her, dass sie aus dem Kulturkreis Inning heraus geboren wurde.

Inning – Zahlreiche Gäste haben am Wochenende mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen gemeinsam auf 40 Jahre Bücherei Inning angestoßen. „Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch von Christa Schuckardt, die vor 40 Jahren die Bücherei mitgegründet und sie später auch viele Jahre geleitet hat. Sie war und ist auch heute noch eine passionierte Leserin“, freute sich Andrea Handke, die die Einrichtung des Kulturkreises an der Herrschinger Straße seit 2019 leitet.

Bücher und Regale waren in den Anfangszeiten Spenden von Inninger Bürgern. Rund 2000 Bücher konnten für die Eröffnung der Bücherei erfasst werden, die damals an der Pfarrgasse untergebracht war. 1998 erfolgte der Umzug an die Salzstraße und 2010 in die Räume in der Herrschinger Straße 3 mit aktuell 13 Mitarbeiterinnen. Im vergangenen Jahr hatte die Bücherei 380 aktive Nutzer bei einem Medienbestand von 6600 Büchern, 1200 CDs und rund 1000 Filmen.

„Heute ist die Bücherei immer noch ein Treffpunkt von vielen jungen Inninger Familien und begeisterten Lesern und Leserinnen“, betonte Andrea Handke. „Wir sind immer bemüht, die aktuelle Literatur bereit zu halten und uns den neuesten Trends aufgeschlossen zu zeigen. Dazu gehörte in der Vergangenheit neben den Büchern die Anschaffung zahlreicher Filme und Hörbücher für Groß und Klein und später der Anschluss an das Onleihe-Portal eMedien Bayern. Ab September werden wir unseren Lesern auch die Möglichkeit bieten, über ,Filmfriends‘ ein Online-Filmportal zu beziehen“, sagte sie.

Bis heute werden an der Herrschinger Straße auch beliebte Autoren begrüßt, die aus ihren Büchern lesen. Ursprünglich unter dem Titel „Literarische Plaudereien“ gestartet, konnten schon in den Anfangszeiten der Bücherei und des Kulturkreises zahlreiche Autoren, Politiker, Journalisten und Kulturschaffende gewonnen werden, um mit Inninger Bürgern zu diskutieren – ins Leben gerufen von Jutta Göbber und den Vertretern des Kulturkreises Inning. Zuletzt war Carmen Rohrbach zu Gast, um ihr Buch „Mein Ammersee“ vorzustellen.

Zur lieben Tradition geworden ist in der Einrichtung des Kulturkreises Inning das „Warten aufs Christkind“, das jedes Jahr zusammen mit der Musikschule Inning veranstaltet wird. Noch länger als die Bücherei gibt es bereits das Sprachkursen-Angebot. Bereits seit 1976 werden in den Räumen in unregelmäßigen Abständen Kurse in Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch angeboten. Und einmal im Jahr sind die Inninger Kindergärten eingeladen, um mit den Mitarbeiterinnen einen vergnüglichen Vormittag zwischen Büchern und anderen Medien zu verbringen.