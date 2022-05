Bier und Bühne und viele Geschichten

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Eine Postkartenansicht aus dem Jahr 1898. © Verein Heimatgeschichte Inning

Bis heute ragt der 40 Meter hohe Kamin der Brauerei in Stegen weithin sichtbar in den Himmel. Ein Industriedenkmal, das zwischenzeitlich dem Verfall preisgegeben war. 1892 von Ottmar Schreyegg erbaut, gehört das Gemäuer seit 1993 Paul Schneider. Mit der Brauerei sind 130 Jahre bewegte Geschichte verbunden.

Stegen – Es gab viele Turbulenzen um das prägende Gebäude mit dem speziellen industriellen Charme. Das sei noch wohlwollend formuliert, sinniert Paul Schneider. Jeder, der den streitlustigen Rechtsanwalt kennt, weiß, was er meint. Er kaufte das verfallene, zum Teil niedergebrannte Gemäuer der Brauerei Stegen am 2. März 1993 und baute es wieder auf. „So viele Leute sind in diesem Haus an mir vorbeigelaufen“, sagt er lachend. Nur einer aus der Anfangszeit sei Freund geblieben: der Schauspieler Michl Thorbecke. „Der hat damals mit mir in der Ruine gelebt.“ Mehr als 20 Jahre war sie unbewohnt.

Noch 1952 gehörte die Stegener Brauerei nach Recherchen des Vereins Heimatgeschichte Inning zu den sieben bedeutendsten Gewerbebetrieben in Inning. Seit Ende der 1960er-Jahre wurde nicht mehr investiert. Der letzte Sud wurde 1972 gebraut, zwei Jahre später wurden Brauerei und Mälzerei ganz abgemeldet. Die Geschichte der ursprünglich drei vorhandenen Brauereien in Inning schien mit der Schließung in Stegen endgültig beendet zu sein. Die Weißbierbrauerei in Bachern und die Inninger Brauerei neben dem „Gasthof zur Post“ hatten bereits vor dem Zweiten Weltkrieg geschlossen.

Das Gebäude in Stegen kam in die Schlagzeilen, als der damalige Starnberger Landrat Rudolf Widmann an seiner Stelle einen Hotelkomplex mit 200 Betten errichten lassen wollte. Erst nach lauten Protesten und Gerichtsverfahren wurde die Planung 1985 fallen gelassen – unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen.

Derlei Gedanken sind und waren Paul Schneider fremd. Die Brauerei war das zehnte Sanierungsobjekt dieser Größenordnung, dessen sich der Jurist annahm. Als keiner mehr Interesse an dem alten Gemäuer hatte, bot er der Stegener Eigentümerfamilie Steinle eigener Aussage nach zwei Millionen Mark. Zwei Wochen später saßen sie beim Notar. Noch heute sagt Schneider: „Geld hat für mich keinen erotischen Reiz. Ich möchte dem Gebäude seine Seele erhalten.“ Man möchte meinen, es ist ihm gelungen. Er jedenfalls ist zufrieden mit der Mischung aus Kultur, Gastronomie und Gewerbe. So hatte er sich das immer vorgestellt. Mit Daniel Betz’ Groundlift-Studio als Partner plane er sogar einen Bühnenanbau, sagt er. Der Antrag sei schon gestellt. Seit 2011 wird auch wieder Bier gebraut. Am Freitag erst hat er einen neuen Braumeister unter Vertrag genommen.

Erster Braumeister vor 130 Jahren war Ottmar Schreyegg. Dieser hatte nach Stegen eingeheiratet, nachdem er die gräfliche Brauerei in Seefeld wegen Bierpanscherei mit Schimpf und Schande verlassen musste. In Stegen braute er sein eigenes Bier. Erst im gleichnamigen Wirtshaus, das es bis heute gibt. Dann baute er auf dem Stegener Hügel 1892 sein eigenes Brauhaus.

Die Alte Brauerei Stegen ist 130 Jahre alt. © Andrea Jaksch

Das Stegener Bier war bei Münchner und Augsburger Sommerfrischlern sehr schnell gefragt. Schreyegg verstand es nicht nur, seine Wirtschaft zu bewerben und sein Bier geschickt zu vermarkten. Er gehörte auch zu den fünf Hauptaktionäre der 1878 neu gegründeten Aktiengesellschaft Ammerseeschifffahrt. Nach dem Panschskandal geriet der Name Schreyegg nur noch einmal negativ in die Schlagzeilen – und das auf dramatische Weise, als Ottmar Schreyegg (vermutlich der Sohn) 1922 mit seinen Kumpanen auf einem Schlitten den zugefrorenen Ammersee nach Schondorf überquerte. Zurück fuhr Schreyegg allein, die Kumpane hatten ihm abgeraten. Wie sich herausstellte, aus gutem Grund, denn der Schlitten brach ein. Schreyegg ertrank.

Geschichten wie diese will auch Paul Schneider lebendig halten. Zum 125. Jubiläum hat er selbst ein Buch herausgegeben mit Geschichten aus früheren und jüngeren Zeiten. Er wirkt selbst fast überrascht, wenn er von sich sagt, er habe nach all den Turbulenzen der vergangenen fast 30 Jahre den Weg zur Harmonie gefunden. Mittlerweile ist Schneider 75 Jahre alt und hat mit dem Alter möglicherweise zu einer gewissen Altersmilde gefunden. Im Übrigen sind seine ausformulierten bissigen Kommentare bis heute in der viermalig im Jahr erscheinenden Hauspostille nachzulesen.

Derlei Bissigkeit wird er sich wohl auch in der nächsten Ausgabe nicht verkneifen können, nachdem bekannt wurde, was auf dem Stegener Hügel geplant ist – neun Luxus-Immobilien zum Preis von 3,9 bis acht Millionen Euro. „Thomas Gottschalk hatte mir das Grundstück für 2,3 Millionen Euro angeboten“, sagt Schneider und ärgert sich, dass er damals nicht zugeschlagen hatte. „Jetzt zerstören sie den Stegener Hügel. Ich hätte es so gelassen, das ist mein Lebensmotto. Ich wäre heute noch bereit, einen viel größeren Betrag zu zahlen, damit man das, was ist, erhält. Das wäre die Abrundung gewesen, die ich immer im Kopf hatte.“