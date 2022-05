Jugendliche kokeln auf Steg 3

Von: Andrea Gräpel

Teilen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf dem „Steg 3“ in Oberndorf ein Feuer gemacht. © Prittwitz

Die Temperaturen im Wörthsee erreichen die Wohlfühlgrenze, so dass auch die Anzahl der Frühschwimmer auf den drei Badestegen des Oberndorfer Badegeländes in Bachern allmählich zunimmt. Sie alle trauten am Sonntagmorgen ihren Augen nicht: Mitten auf den Stegen tut sich ein großes Brandloch auf. Kippen, Müll, Scherben, Erbrochenes – im Sommer hat der Steg schon viele menschliche Hinterlassenschaften gesehen. Auf die Idee, auf einem der Holzstege ein Feuer zu machen, ist allerdings noch niemand gekommen. Deshalb ging das Brandloch in den vergangenen zwei Tagen viral.

Oberndorf - Verantwortlich gemacht werden in den Posts Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, die in einer Feuerschale Feuer gemacht hätten und dabei beobachtet worden seien. Das Brandloch wurde der Polizei angezeigt. Sie habe die Information über die Verursacher jedoch auch nur aus zweiter Hand, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilt. Gleichwohl ist ein Schaden entstanden, weshalb Anzeige wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung erstattet wurde. Geschädigter ist der Landkreis Starnberg in Vertretung für den Erholungsflächenverein, dem Pächter des Badegeländes. Das Landratsamt hat durch seinen Hausmeister provisorisch eine Platte über das etwa 60 mal 60 Zentimeter große Loch anbringen lassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Wie hoch er tatsächlich ist, muss der Zimmerer beurteilen, denn ein Trägerbalken sei ebenfalls angekokelt, so Kreissprecher Stefan Diebl. Hinweise zu den Verursachern werden erbeten unter (0 81 52) 9 30 20.