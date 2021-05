Brennendes Auto sorgt für Staus und Unfälle

Auf der A 96

Auf der A 96 haben sich am späten Freitagnachmittag und am frühen Abend mehrere Unfälle ereignet. Die Auswirkungen waren bis in den Landkreis Starnberg zu merken - und auch dort krachtes im Regen.

Inning/Etterschlag - Auf der Autobahn 96 ist es nach einem Brand zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen - dies waren aber nicht die einzigen Folgen. Im Anschluss nutzten Autofahrer die Rettungsgasse und Batterien versagten, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Im Tunnel Eching (Landkreis Landsberg am Lech) rauchte am Freitagnachmittag der Wagen eines 79-Jährigen. Der Mann schaffte es noch bis zum Ende des Tunnels, bevor die Flammen aus der Motorhaube schlugen. Er konnte das Auto unverletzt verlassen, bevor es völlig ausbrannte. Der Tunnel wurde gesperrt, Stau bildete sich in beide Fahrtrichtungen.



Eineinhalb Stunden später übersah ein Mann aus Österreich bei Windach laut Angaben der Polizei das Stauende wegen des Starkregens. Er bremste zu spät, versuchte noch auszuweichen und kollidierte mit dem Auto einer Frau aus Dachau. Der Transporter überschlug sich mehrmals und kam in einer Böschung zum Liegen. Das Auto der Frau wurde nach links geschleudert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Transporter-Fahrer und die Frau erlitten leichte Verletzungen und wurden in Kliniken transportiert.

Mehrere Autofahrer mit Schweizer Kennzeichen nutzen nach Angaben der Polizei die Rettungsgasse auf der A 96 in Richtung München, um schneller voranzukommen. Sie erwarten nun Bußgeldanzeigen. Zudem seien im Stau noch einige Autos liegen geblieben, weil Batterien versagten.

Schweizer kracht bei Etterschlag in Leitplanke

Gegen 21.15 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall auf der A 96. Auf Höhe der Anschlussstelle Wörthsee war ein Schweizer mit seinem BMW bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und beiderseits gegen die Schutzplanken gekracht, teilte die Polizei mit. Wieder wurden umliegende Feuerwehren und Rettungsdienst alarmiert, der Fahrer blieb aber unverletzt. Wegen Staubildung musste der Verkehr Richtung München im Tunnel Etterschlag blockweise abgefertigt werden. Die Stauungen gingen zeitweise bis Inning zurück und hielten bis gegen 23 Uhr an. Am Pkw entstand Totalschaden von rund 30 000 Euro, der Leitplankenschaden liegt bei rund 2000 Euro. mm/dpa