Gerücht um Gaststätte ausgeräumt

Die CSU Inning bestätigte bei der Jahresversammlung jüngst ihren Vorstand und gewann zwei motivierte Beisitzer. Für Gesprächsstoff sorgte die Nachbarschaftshilfe (NBH), für die die Gemeinde gerade ein neues Gebäude plant.

Inning – Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2020 kündigte Bürgermeister und Ortsvorsitzender Walter Bleimaier an, sich mit „vielen guten Kandidaten für den Gemeinderat“ rechtzeitig aufzustellen.

Momentan zählt der Ortsverband 51 Mitglieder. Kassier Andreas Diethelm präsentierte ein Plus in der Kasse, das man für den Wahlkampf gut gebrauchen könne. Ein potenzieller Kandidat könnte Neumitglied Yannik Krüger werden: Der 21-jährige Bacherner studiert Politikwissenschaften und ist künftig als Beisitzer im Vorstand aktiv. Auch der zweifache Vater Gregor Streng aus Bachern stellte sich als Beisitzer zur Verfügung.

Stefanie von Winning appellierte eindringlich an die 20 Anwesenden, an der Europawahl teilzunehmen. Die Kreisvorsitzende blickte als abschreckendes Beispiel auf Großbritanniens Brexit-Spektakel und die Möglichkeit, mit Manfred Weber einen bayerischen EU-Kommissionspräsidenten ins Amt zu bringen. Der vom Kreisvorstand vorgeschlagene Landratskandidat Stefan Frey plädierte für eine Politik mit „Maß und Mitte“ sowie für lösungsorientierte Alternativen statt Ablehnungen.

Der Rathauschef richtete den Fokus auf die Sanierung der Ortsdurchfahrt, deren Planung in der Endphase stecke und für die der Verkehrsausschuss zusätzliche Querungen diskutiert habe. Zum Tempolimit 30 sagte er: „Wir haben das immer wieder beantragt, und immer wieder wurde es abgelehnt.“ Mit dem Argument „Lärm“ habe man am ehesten eine Chance, das Limit durchzusetzen – „wir hoffen wenigstens in Teilbereichen“. Vorgesehen sei die Sanierung aktuell ab 2020.

Bleimaier räumte mit dem Gerücht auf, dass die Gaststätte Il Plonner verkauft wurde und stellte richtig: „Die Gemeinde hat sich lediglich ein Vorkaufsrecht im Falle eines Verkaufs gesichert.“ Sein Vize Fritz Billing sprach den geplanten Neubau für die NBH an. „Warum muss die Gemeinde das Haus bauen?“, fragte er. Schließlich rechne der Verein seine Leistungen ganz normal ab, womit die NBH in seinen Augen zum Unternehmer werde – und „als Unternehmer muss ich auch selber bauen“. Wo denn die Einkünfte „versickerten“, wollte ein weiteres Mitglied wissen. Der Rathauschef lobte die NBH als „tolle, soziale Einrichtung“ mit einem guten Ruf. „Die Pflegekräfte müssen bezahlt werden“, erinnerte Bleimaier und versicherte, dass alles transparent abgerechnet werde.

