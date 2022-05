Das Rokoko-Juwel mitten im Dorf

Von: Andrea Gräpel

Zuletzt gab es 1947 neue Glocken für St. Johannes Baptist: Das vierstimmige Stahlgeläut wurde mit einem Festzug am Gasthof zur Post vorbei zur Weihe geleitet. Schon im vergangenen Jahr hätten die Glocken gegen fünf neue Bronzeglocken ausgetauscht werden sollen, vier stehen in Herrsching, eine wartet in der Inninger Pfarrkirche auf ihren Einsatz. © Verein Heimatgeschichte

Egal, aus welcher Himmelsrichtung man sich der kleinen Ammerseegemeinde nähert, der Inninger Kirchturm ist das Erste, was ins Auge fällt. „Wir Inninger sind uns einig, wenn wir über unsere Pfarrkirche St. Johannes Baptist ins Schwärmen geraten“, sagt Jutta Göbber, Vorsitzende des Vereins Heimatgeschichte Inning. Das 16. Geschichtsblatt des Vereins widmet sich deshalb allein Kirche, Pfarrei und Kirchenfriedhof. Am kommenden Montag, 9. Mai, wird das informative Heft ab 19.30 Uhr im Gasthof zur Post präsentiert.

Inning - Die katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Inning wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf den Grundmauern einer spätgotischen Vorgängerkirche errichtet. In der Kirche ist ein qualitätsvoller Stuckdekor im Stil des späten Rokoko erhalten. Es gibt Literatur, in der der helle Innenraum zum Besten des bayerischen Rokoko gezählt wird.

Beherrscht wird die Kirche vom Turm mit seinem schlanken Oktogon, dessen Zwiebelkuppel, hoher Laterne und einer weiteren Zwiebelhaube. In Inning gab es nach historischen Aufzeichnungen zunächst nur zwei, dann drei, ab 1947 vier Glocken. Nach Beschwerden von Anwohnern läuten die Stahlglocken seit 2008 nicht mehr rund um die Uhr. Nachts werden sie ausgeschaltet. Erst morgens um 6 Uhr verkündet die Kirchturmuhr wieder die Zeit, ab 7 Uhr mit dem gesamten Geläut. Eine Turmsanierung war für vergangenes Jahr geplant. Die neuen Bronzeglocken – dann werden es fünf – hat der vormalige Kirchenpfleger Franz Meier auf abenteuerliche Weise zu einem Schnäppchenpreis in einer Internet-Glockenbörse erstanden (wir berichteten). Seit 2019 warten sie auf ihren Einsatz – die mittlere Glocke steht bereits in der Inninger Kirche, die vier anderen sind noch in der verschlossenen alten St.-Nikolaus-Kirche in Herrsching deponiert.

Jutta Göbber hat für die neue Ausgabe der Geschichtsblätter einige fleißige Mitautoren gefunden. Horst und Edeltraud Schramm gehören zum Rumpfteam des Vereins Heimatgeschichte schon immer dazu, über Innenausstattung und Künstler hat Vorstandsbeisitzerin Gabriele Kellerer Informationen zusammengetragen. Mitgearbeitet haben an dieser Ausgabe auch Dr. Rudolf Burger, der Arzt ist ebenfalls Beisitzer im Verein Heimatgeschichte, und Franz Meier, der sich ohnehin wie kaum ein Zweiter mit der Geschichte des Rokoko-Juwels auskennt. Er hat sich um die komplette Bildbearbeitung gekümmert. Sämtliche neuen Bilder sind von ihm. Auf 100 auf diese Weise schön und anschaulich bebilderten Seiten haben die Heimatforscher alles Wissenswerte über die „Mitte Innings“ mit der Pfarrei und dem Kirchenfriedhof zusammengetragen. Das Büchlein ist gegen eine Spende von zehn Euro ab Dienstag erhältlich in Inning bei Schreibwaren Schroeren, bei Optik Wittenberger, im Café Huttner, beim „Bachwirt“, im Restaurant „Nenei“ und in der Bücherei Inning. Die Geschichtsblätter können auch über die E-Mail-Adressen jutta@goebber-inning.de und he.schramm@website.de bestellt werden.