„Das war ein Riesenschreck“

Von: Andrea Gräpel

Gefährliche Stelle: Auf der Staatsstraße im Bereich Schlagenhofen ist Rücksichtnahme erforderlich. Zu schnelle Autofahrer können kaum reagieren, wenn hinter der Kuppe Fußgänger oder Radfahrer auftauchen. Ausweichen können sie auch nicht, da Leitplanken und die Böschung die Fahrbahn begrenzen. Weil es keinen Radweg gibt, wird die Straße im Sommer aber viel von ortsunkundigen Radwanderern benutzt. © Dagmar Rutt

Erst seit 2020 gilt Tempo 40 an der Staatsstraße Höhe Schlagenhofen. Die Kuppe nach dem Ende des Radweges bleibt trotzdem eine Gefahrenstelle. Urlauber Roland Questel wandte sich nach einem kritischen Zwischenfall nun hilfesuchend an alle Verantwortlichen. Eine Lösung ist in Planung, aber erst am Anfang.

Schlagenhofen – Der Uffenheimer (Landkreis Neustadt) Roland Questel ist Stammgast im Fünfseenland, in Inning. Erstmals waren er und seine Frau in den Pfingstferien mit den beiden Enkeln, sieben und elf Jahre alt, unterwegs. Bei einer Radltour kam es auf der Kuppe an der Staatsstraße in Schlagenhofen zu einer gefährlichen Situation, die Questel aufwühlte und zur Feder greifen ließ. „Das war ein Riesenschreck. Vielleicht kann ich ja etwas bewegen“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „An solch einer gefährlichen Stelle, die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu reduzieren, ist sicher eine gute Sache, wenn aber keine oder zu wenige Kontrollen gemacht werden, dann bleibt es eine Gefahrenquelle.“ Denn Questel beobachtete, dass sich kaum jemand an die Tempobeschränkung halte.

Jahre lang hatten auch die Anwohner um eine Gefahrenentschärfung gebeten. Damals waren 70 Stundenkilometer in diesem Bereich erlaubt. Seit 2006 hatten die Anwohner an der Staatsstraße entlang Oberndorf darauf aufmerksam gemacht und forderten ein Tempolimit. Lange Zeit vergeblich, obwohl der offizielle Wörthsee-Rundweg Fußgänger und Radfahrer genau dort entlang führt. Kurz nach seinem Amtsantritt 2020 hatte sich Landrat Stefan Frey die Situation angeschaut. Wenig später ordnete das Landratsamt als zuständige Straßenverkehrsbehörde Tempo 40 an. Die Geschwindigkeitsüberwachung an dieser Stelle gestaltet sich jedoch schwer, beziehungsweise sei nicht möglich, sagt Hauptkommissar Alexander Gebhardt, Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizei Herrsching. „Die Stelle ist schwierig“, sagt auch er. Es gebe keinen Platz, Messstellen aufzubauen. „Man braucht einen gewissen Abstand zum Fahrzeug. Wenn es auf der Kuppe direkt davor auftaucht, ist eine Messung nicht möglich.“ Ein Fuß- und Radweg wäre für Gebhardt „am sinnvollsten und wünschenswert“.

Seit Jahren gibt es auch dazu Überlegungen. Um dies zu ermöglichen, hatte die Gemeinde zuletzt das eine Grundstück südwestlich der Straße in diesem Bereich erworben, auf dem ein Haus steht. Bis vor zwei Jahren war es bewohnt. Nun steht es leer, und die Gemeinde könnte darüber verfügen. Allerdings wären links und rechts dieser Fläche weitere Grundstücke notwendig, die noch in Privatbesitz sind, so Innings Bürgermeister Walter Bleimaier. Auch ihm wäre ein Lückenschluss des Radweges von Inning bis zum Ende des Radweges von Hechendorf lieb. „Aber dies scheitert schon am Grunderwerb am Ortsausgang Inning“, so der Bürgermeister. Eine Planung ist trotzdem in Arbeit, wenn auch erst am Anfang. „Wir sind im regelmäßigen Austausch mit der Gemeinde“, sagt Florian Sendl vom Staatlichen Bauamt Weilheim.

Der Ausbau mache nur Sinn, wenn er auf kompletter Länge verlaufe, sagt Bürgermeister Bleimaier. Um den gesamten Verlauf der Strecke zu entschärfen, die von Schlagenhofen bis zum Oberndorfer Badegelände sehr kurvig und schmal ist, sei eine Verlegung der Straßentrasse im Gespräch. In diesem Zuge sei ein Fuß- und Radweg seeseitig vorgesehen.

„Wir haben zwei Varianten vorliegen“, bestätigt Sendl. „Wir lassen die Trassen gerade kartieren und müssen schauen, wie viel Ausgleichsflächen wir benötigen.“ Die naturschutzrechtliche Bewertung stehe noch aus. Unter Umständen könne es auch zu einem Planfeststellungsverfahren kommen. „In den nächsten vier bis fünf Jahren wird baulich nichts passieren, planungsmäßig aber schon. Wir sind relativ am Anfang.“

Der ehemalige Kommunalpolitiker Questel hat für die Verantwortlichen gleich noch einen Ratschlag parat: „Nachdem der Bund bis Ende 2023 die Geschäftsstelle Radnetz Deutschland einrichten will (balm.bund.de) wäre es sinnvoll, sich rechtzeitig für dieses Projekt anzumelden, um in die Förderung miteinbezogen zu werden.“