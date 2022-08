Der Inninger Bach liegt trocken

Niedrige Wasserstände in den Seen

Von Andrea Gräpel

Der Inninger Bach war zuletzt trocken. Weil der Wasserstand im Wörthsee sehr niedrig ist, fließt von allein kein Wasser mehr in den Bach. Untere Naturschutzbehörde, Gemeinde, Feuerwehr, Fischpächter und Bürger setzten alles daran, um überlebende Fische und die geschützte Bachmuschel zu retten.

Bachern/Inning – Alexander Dietz (60) kann sich erinnern, dass der Inninger Bach schon einmal trocken lag. „Das muss aber 50 Jahre her sein. Ich war Kind“, sagt er. Dietz ist mit seinem Sohn Fischpächter des Inninger Bachs, dessen Fischrecht der Grafen zu Toerring hat. Der Bach selbst befindet sich im Besitz der Gemeinde. Dietz, der Förster bei Toerring ist, bekam die Pacht wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Aktuell ist er täglich am zuletzt wieder wasserlosen Bachlauf. Mehr als 100 tote Fische haben er und andere Inninger schon rausgeholt und lebende in eine Gumpe umgesetzt, damit sie überleben.

Alarmiert ist auch die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt. Deren Fachbereichsleiterin Ursula Madeker hatte am Dienstag über die Gemeinde darum gebeten, dass die Freiwillige Feuerwehr in Bachern Schläuche legt, um vom Wörthsee Wasser in den Bach zu „pumpen“. Ihre Sorge gilt in erster Linie der Bachmuschel, die sich in unterschiedlicher Stärke aber auf der gesamten Länge des Bachs zu Hause gefühlt hatte.

Wenige Tage, bevor die Trockenheit anbrach, war eine Untersuchung von den Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe (AWA) und dem Landesamt für Umwelt abgeschlossen worden, die zuversichtlich stimmte. „Das Ergebnis ist jetzt wohl hinfällig“, sagt sie und befürchtet, dass die meisten Muscheln verendet sind. Und wenn nicht, haben sich in den wasserlosen Bachlauf-Bereichen vermutlich Wildschweine bedient. Innings Naturschutzwächter, LBV-Mitglieder und ein Wörthsee-Fischer konnten zuletzt 71 Muscheln in eine sichere Gumpe umsetzen.

„Es war viel Arbeit die vergangenen drei Tage“, sagt Ursula Madeker und freut sich über ein „tolles Zusammenspiel“ aller Beteiligten. „Wir sind aber weiter dran“, sagt sie. Wir, das sind auch die Inninger Georg Eisenmann oder Lukas Welzmüller, die bis in die Nacht hinein Belüftungspumpen an den Gumpen aufbauen und am unteren Weiher beim Edeka ein Wasserrad aufstellten, damit diese Wasserstellen mit Sauerstoff versorgt und die letzten Fische dort überleben können. Das Material dafür habe Andreas Streicher, der einzige Berufsfischer am Ort, zur Verfügung gestellt. „Ohne ihn hätte das nicht funktioniert“, sagt Welzmüller.

Alle Beteiligten hoffen nun, dass der angekündigte Regen am heutigen Freitag auch fällt. Denn die Wasserstände sind bedenklich. Ursula Madeker denkt schon seit ein paar Jahren über eine automatisierte Lösung für die Bacherner Schleuse nach, um das sogenannte Mittelwasser des Wörthsees zu stabilisieren. Dies sei über die Jahre kontinuierlich gesunken. „Wenn das Wasser vom Wörthsee in den Inninger Bach langsamer abläuft, dann hätte der See bei Niedrigwasser länger Wasser“, glaubt sie. Aktuell steht der Pegel unterhalb der Schleusenschwelle, weshalb die Feuerwehr vier Schläuche gelegt hat, die Wasser bis zu einer bestimmten Höhe absaugen. Nach demselben Prinzip, mit dem über einen Schlauch Benzin aus dem Tank abgelassen wird.

Auch Maximilian Bleimaier, Vorstand der AWA, verfolgt das Geschehen mit Sorge: „Es ist Zeit, damit anzufangen, Wasser zu sparen.“ Er weiß, dass viele Bachanrainer, nicht nur am Inninger Bach, sich von dem Wasser für ihre Gärten bedienen. In manchen Fällen würden auch Fußballfelder damit bewässert. „Da muss man sich was überlegen“, sagt er vorsichtig. Bei den aktuellen Wasserständen in den Gewässern ist am Ende niemandem geholfen, wenn das so weiter geht. Auch wenn es sich um ein Trockenereignis handele, das sich möglicherweise zuvor alle 50 Jahre wiederholte, wisse niemand, ob sich die Zeitabstände angesichts des Klimawandels verkürzen.

Sein Blick richtet sich naturgemäß auch auf Wasser, das man nicht sieht – das Grundwasser, aus dem das Trinkwasser gewonnen wird. „Noch ist der Grundwasserstand stabil“, sagt Bleimaier mit Blick auf das Verbandsgebiet der AWA, denn anderswo ist die Situation nicht so rosig. Der Tiefpunkt sei 2010 erreicht gewesen. In Herrsching Nord zum Beispiel ist der Stand aktuell etwa einen Meter höher als damals – aber schon seit geraumer Zeit leicht abfallend. Sein Appell: „Um Wasserstress vorzubeugen, sollte man schon anfangen zu sparen.“ Und ein Regenschauer allein werde daran nichts ändern.