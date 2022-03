Der Kaiser muss weiter warten

Von: Andrea Gräpel

Die Feierlichkeiten zum 1000. Jahrestag wurden erst durch Corona ausgebremst, durch Terminkollision nun erneut. © privat

Die große Revue zum 1000. Jubiläum des Kaiserbesuchs in Inning wird vermutlich zum dritten Mal verschoben werden müssen. Dies zumindest zeichnet sich nach der Frühjahrsversammlung der Vereine am Mittwoch ab. Abschließend soll darüber der Arbeitskreis „Wir sind Kaiser“ entscheiden, weil nicht alle mitwirkenden Vereine an der Frühjahrsversammlung teilnahmen.

Inning - 1000 Jahre war es am 15. November 2021 her, dass Kaiser Heinrich II. mit 60 000 Mann durch Inning zog. Die Ammerseegemeinde wollte das Jubiläum groß feiern (wir berichteten), denn „den Tag kann man nicht verschieben“, hatte Jutta Göbber vor einem Jahr nüchtern und enttäuscht festgestellt. Eine Terminverlegung war wegen der Pandemie unvermeidbar. Die Vorsitzende des Vereins Heimatgeschichte Inning ist treibende Kraft der Jubiläumsfeier. Das Libretto für die große Revue war bereits fix und fertig, und hatte aufgrund des Infektionsgeschehens bereits auf eine Ouvertüre eingestampft werden müssen. Aber auch von der Ouvertüre blieb am Ende nur eine Illumination am sogenannten Kaiserhaus am Marktplatz. Das große Fest musste mit in die Höhe schießenden Inzidenzen komplett verschoben – die Ouvertüre auf Mai dieses Jahres, die Revue auf Oktober. So war der Plan. Nun sieht alles danach aus, als ob die Revue erneut verschoben werden muss – auf Frühjahr 2023, der Jahrestag scheint dabei mittlerweile auch schon egal, denn der ist im November. Im kommenden November soll dafür die Ouvertüre aufgeführt werden – statt im Mai.

Jutta Göbber sprach in der Frühjahrsversammlung von einer kleinen Lösung, die auch Vorteile hätte. Man brauche nicht die komplette Mehrzweckhalle, sondern nur zur Hälfte, und die Halle werde nur für drei Tage gebraucht – nicht eine ganze Woche. Ausgelöst worden war die neuerliche Verschiebung durch eine Terminkollision, auf die Komponist und Musikschullehrer Martin Vogel aufmerksam gemacht habe, sagte Kaisertraum-Mitautorin Bärbl Mehnert-Jäger. Denn die Pfingstferien schließen direkt an, „viele sind schon im Urlaub“. Im weiteren Verlauf sei dann die Idee geboren, die Revue zu verschieben und die kleine Version, die Ouvertüre, zugunsten der Nachbarschaftshilfe im Oktober aufzuführen. Diese feiert da nämlich ihr 50. Jubiläum. Würde die Revue stattdessen aufgeführt, wäre alle Arbeit für die Ouvertüre für die Katz, abgesehen davon müssten die bereits verkauften Karten für den Termin voriges Jahr ausbezahlt werden. Außerdem kündigte Katrin Nill-Junick vom Gospelchor „For Heavens’s Sake Singers“ in der Frühjahrsversammlung an, dass das Ensemble vor September keine Zeit hätte, mit den Proben zu beginnen, da sich die Sänger nach zwei Jahren Corona-Pause auf ihr eigenes Herbstkonzert konzentrieren möchten. Aber die Sänger sind ein wesentlicher Bestandteil sowohl von der Revue als auch von der Ouvertüre. Proben für die Revue müssten allerdings schon in den nächsten Wochen anlaufen. Die Ouvertüre dagegen brauche wohl weniger Vorlauf.

Jutta Göbber will endgültig erst entscheiden, wenn alle Beteiligten im Arbeitskreis am Tisch sitzen. Aber die Tendenz steht fest: Die Ouvertüre wird als Benefizveranstaltung im Oktober nachgeholt, und die Revue wird im Frühjahr 2023 nachgefeiert. Wie heißt es im Libretto der Ouvertüre zum „Kaisertraum“ so passend: „Keine Sorg’, das Leben in Uningen ging weiter – und was ist nicht alles passiert. Inning hat’s überstanden und lebt weiter.“