Der vollautomatische Parkwächter

Ein einziger Automat für das große Badegelände könnte in Stoßzeiten zu wenig sein. Momentan hilft da auch nicht der Hinweis auf eine App. Dass dies „Easypark“ ist, ist noch nicht ausgeschildert, soll aber nachgeholt werden. © JAksch

Seit dieser Woche wird der Parkraum am Badegelände Oberndorf vollautomatisch bewirtschaftet – mit Kamera und Automat. Noch hakt das System, Nutzer müssen sich aber keine Sorgen machen. Martin Zerhoch vom Rentamt Seefeld spricht von Pilotphase.

Oberndorf – Vorbei sind die Zeiten, als der freundliche ältere Herr an der Einfahrt zum Parkplatz des Oberndorfer Badegeländes das Ticket persönlich abrechnete. Mit dem Pächterwechsel sowie der Modernisierung und Erweiterung des Angebots sanitärer Anlagen hat Eigentümer Graf zu Toerring-Jettenbach nun eine vollautomatische Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Angekündigt hatte Martin Zerhoch vom gräflichen Rentamt dies schon im April.

Eine Kamera erfasst bei der Einfahrt das Kennzeichen. Vor der Ausfahrt muss diese Kennung dann am Kassenautomaten eingegeben werden. Der berechnet, wie hoch die Gebühr ist: die ersten 60 Minuten sind immer frei, ab der zweiten Stunde kostet es zwei Euro, ab der vierten Stunde sechs Euro. Der Tagestarif gilt zwischen 9 und 19 Uhr. Wer ab 24 Uhr über Nacht bleibt, zahlt ab der zweiten Stunde zwei Euro pro Stunde, maximal 16 Euro. Diese Regelung gilt bis 9 Uhr morgens. Wer sich nicht am einzigen Automaten auf dem Parkplatz anstellen möchte, kann auch per App bezahlen.

„Aber kein Mensch weiß, welche App“, ärgert sich Helmut Gall. Der Inninger war am Donnerstagabend beim Schwimmen. Ausnahmsweise mit dem Auto, sonst fährt er Vespa. Als er zahlen wollte, habe eine lange Schlange vor dem Automaten gestanden. Deshalb wollte er mit dem Handy auschecken. Auf den Internetseiten beim Systemanbieter und beim Erholungsflächenverein suchte er jedoch vergeblich. „Ich habe mich dann richtig geärgert“, sagt Gall – weil er die App nicht fand und weil es für den gesamten Parkplatz nur einen Automaten gibt. „Jetzt stellen sie sich mal vor, ein Gewitter zieht auf und Hunderte Menschen wollen zeitgleich nach Hause“, sagt er. Zerhoch räumt ein, dass es noch Kinderkrankheiten gibt. Die Schilder, die auf die zu verwendende „Easypark“-App verweist, fehlten noch. Am Anfang müsse aber niemand mit dem Verwarngeld von 40 Euro rechnen, wenn nicht korrekt abgerechnet wurde. „Wir werden noch mal nachjustieren“, verspricht er. Vielleicht auch weitere Automaten aufstellen.

Früh- und Spätschwimmern aus der Umgebung kommt das System entgegen, da von ihnen in der Regel niemand länger als eine Stunde bleibt. Diese 60 Minuten sind immer kostenfrei. Auch wer untertags schnell ins Wasser springen oder zum Kiosk will, braucht – sofern er auf dem bei schönem Wetter schnell voll besetzten Parkplatz eine Lücke findet – nicht zahlen. Das System erkenne automatisch, wenn jemand kürzer als eine Stunde da war. Auschecken ist nicht nötig.