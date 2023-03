Die Welt zu Gast im „Muh-Museum“

Anschauungsunterricht: Annette Drexl (2.v.l.) lud die Teilnehmerinnen des Seminars für weibliche Führungskräfte in der ländlichen Region und deren Betreuerinnen in ihren Stall in Schlagenhofen ein. Dank moderner Technik und simultaner Übersetzung waren angeregte Gespräche mit den Frauen aus Mali, Kamerun, Tunesien, Nigeria, Kenia und dem Senegal möglich.

So viele Gäste haben die Kühe der Drexls aus Schlagenhofen sicher noch nicht auf einmal gesehen. Zu Gast waren die Teilnehmerinnen des dritten Seminars für weibliche Führungskräfte im ländlichen Raum – vornehmlich aus Afrika.

Schlagenhofen – 24 Teilnehmerinnen eines internationalen Seminars für weibliche Führungskräfte in ländlichen Regionen haben zwei Bäuerinnen kennengelernt, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Annette Drexl und Sibylle Woerner-Sieber. Eingeladen worden waren sie von Annette Drexl in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Kreisbäuerin. Den Kontakt stellte das Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching her, das in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) dieses Seminar zum dritten Mal veranstaltet. Die Auftaktveranstaltung hatte 2016 stattgefunden. Das Seminar ist eigentlich so konzipiert, dass alle zwei Jahre dazu eingeladen wird. Corona hat den Rhythmus etwas durcheinander gebracht.

Das Seminar findet unter dem Dach des Regionalen Bildungszentrums der GIZ in Feldafing in Kooperation mit dem Haus der Bayerischen Landwirtschaft statt. 24 Teilnehmerinnen aus sieben afrikanischen Ländern sind es diesmal, die der Einladung folgten. Zum Auftakt 2016 waren es mehr als doppelt so viel. Im Vordergrund steht die Stärkung der Frau in Ländern, wo Männer nicht in der Küche stehen, Frauen aber auch aufs Feld müssen, beziehungsweise Führungsrollen übernehmen. Unter den Teilnehmerinnen ist diesmal auch eine Unternehmerin aus Mali, die Kindernahrung produziert. Auch zwei Veterinärinnen aus Tunesien sind dabei.

Annette Drexls „Muh-Museum“ in Schlagenhofen war in diesem Jahr einer der Programmpunkte. Es ist einer der letzten Höfe mit traditionellem Kuhstall und Anbinde-Haltung (wir berichteten). Zimmerermeister Andreas Drexl und seine Frau Annette müssen vom Milchviehbetrieb aber nicht leben. Gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite ist der moderne Hof von Sibylle Woerner-Sieber mit 60 Milchkühen und 60 Stück Jungvieh im Laufstall. Seit mehr als 400 Jahren wird dort Landwirtschaft betrieben. Die dreifache Mutter führt den Hof seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2002 allein als Vollerwerbs-Betrieb. Die mittlerweile erwachsenen Kinder unterstützen sie. Zum Vergleich: Die Drexls haben gerade mal 15 Rindviecher. Und weil diese im Winter angebunden im Stall stehen, ist es dort möglich, auch im engen Stall ganz nah ranzugehen ans Vieh. Annette Drexl freut sich über jeden Besuch, über jedes einzelne Tier weiß sie Geschichten zu erzählen.

So groß aber der Unterschied der beiden Betriebe ist, so gut ist die Nachbarschaft. Im Anwesen Drexl hätten nämlich weder Bus noch Besucherinnen ausreichend Platz gefunden, um sich hinterher auszutauschen. Dies fand in der einzigen Wirtschaft Schlagenhofens statt, die es seit 1870 im Haus der Siebers gibt, die heute nur noch zum Frühschoppen nach der Messe geöffnet wird. Und wenn sich besonderer Besuch wie dieser ankündigt.

Die 24 Teilnehmerinnen hatten viele Fragen an die so unterschiedlichen Bäuerinnen – simultan übersetzt in Französisch und Englisch. Über die Organisation der Landfrauen zum Beispiel, von der Annette Drexl schwärmte: „Wenn’s der einen schlecht geht, fangen zwei andere sie gleich auf. Das schweißt zusammen.“ Frauen müssen zusammenhalten und sollten auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Und über den beruflichen Hintergrund der beiden Schlagenhofenerinnen: Sibylle Woerner-Sieber, gelernte Buchhändlerin, und Annette Drexl, die von sich sagt, dass sie ihren Mann halt mit den Kühen geheiratet und sich dann einfach reingearbeitet habe. Als sie auf den Hof kam, habe sie sich auch ein Beispiel an der Nachbarin genommen, erzählt die stellvertretenden Kreisbäuerin. Sibylle Woerner-Sieber sei ihr „Role Model“ bis heute.

„Wir können mit den großen Betrieben nicht mithalten“, erklärte Annette Drexl. „Wir haben uns darauf spezialisiert, Rassen zu erhalten – Pinzgauer, Murnau-Weldenfelser und Vorderwälder aus dem Schwarzwald.“ Sie ist stolz, dass ihre Tiere noch Hörner haben, und überzeugt, dass im Entfernen der Hörner das Problem der Laktoseintoleranz verborgen liege, denn ihre frische Milch von den Kühen mit Hörnern verkaufe sie sogar explizit an Menschen mit Intoleranz. „Kein Problem.“ Von der Veterinärin aus Tunesien gab es dafür den Daumen hoch, genauso als Annette Drexl sagte, dass sie ihre Tiere mit Globuli behandele. Einer Frage, wie sie dem Trend zu veganer Ernährung begegneten, kommentierte Sibylle Woerner-Sieber energisch: „Menschen, die körperlich arbeiten, brauchen Fleisch, sonst fehlt ihnen die Energie.“ Annette Drexl drückte es auf ihre Art aus: „Ich warte, bis sie Mangelerscheinungen haben.“

Die Frauen aus Afrika konnten viel mitnehmen aus dieser Begegnung und haben nun noch eine Woche Zeit, weitere Erfahrungen zu sammeln, Erkenntnisse zu gewinnen über Frauen in Führungspositionen. Die erste Woche verbrachten die Teilnehmerinnen in Feldafing, seit Montag sind sie in Herrsching im Haus der bayerischen Landwirtschaft.