„Die wollten mir die 46 geben“: Motorrad-Legende Toni Mang wehrt sich gegen Valentino Rossis Nummer

Von: Tobias Gmach

Teilen

Also doch die Nummer 1: Toni Mang (l.) musste um die Startnummer kämpfen, die auch auf seiner Maschine steht. © privat

Toni Mang, fünffacher Motorrad-Weltmeister aus Inning, musste sich beim ADAC-Sachsenring-Classic seine Startnummer 1 erkämpfen. Mit der heiligen Nummer von Valentino Rossi wollte er nicht fahren.

Inning – Dass er eine Menge Autogramme schreiben würde, hatte Toni Mang schon geahnt: „Aber dass es so überwältigend viele sein werden, hätte ich nicht gedacht“, sagt der fünffache Motorrad-Weltmeister und gebürtige Inninger. Am Wochenende gastierte der 72-Jährige in der Legendenklasse beim ADAC-Sachsenring-Classic.

„Schon als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, wollten die Leute Unterschriften und Fotos“, erzählt er dem Starnberger Merkur. Mehr Spaß bereitete Mang die Tour mit seiner 350er-Kawasaki, der Weltmeistermaschine der Jahre 1981 und 1982. „Es war natürlich wunderbar, vor dieser Kulisse, vor Tausenden Zuschauern, um den Ring zu fahren.“

Etwas ärgern musste sich der immer noch erfolgreichste deutsche Straßen-Motorrad-Rennfahrer über die Veranstalter. „Im ADAC-Büro wollte man mir die Startnummer 46 geben. Die meinten, die tun mir damit was Gutes“, erzählt Mang. Aber die 46, mit der der sechsfache Moto-GP-Weltmeister Valentino Rossi weltberühmt wurde, wird ihm zu Ehren nicht mehr vergeben. „Das macht man nicht. Sie wollten es aber erst nicht ändern, das war ein mords Zirkus.“ Doch Mang blieb hart – und bekam die Startnummer eins, die auch auf seinem Motorrad steht.