Dosch an allen Ufern

Von: Andrea Gräpel

Es gibt noch viel zu tun am Kiosk. © DAGMAR RUTT

Der neue Pächter für den Kiosk am Oberndorfer Badegelände ist bekannt: Ludwig Dosch aus Hechendorf. Das alte Gebäude wurde mittlerweile komplett entkernt. Spätestens Anfang Juni soll eröffnet werden. Auch die Parkraumbewirtschaftung wird neu konzeptioniert.

Oberndorf – Viel mehr als den Bestand gibt der Bebauungsplan für das Badegelände Oberndorf nicht her. Überlegungen, den baufälligen Kiosk durch einen neuen zu ersetzen, wurden deshalb bald verworfen, als im Gedankenspiel um den Abriss die Familie Dosch aus Hechendorf ins Spiel kam. Am anderen Seeufer betreibt sie Campingplatz und Badegelände. „Eigentlich wollte ich den Kiosk abreißen“, sagt Ludwig Dosch junior. Der 37-Jährige ist Landwirt und Kaufmann, hat aber auch eine kleine Bauunternehmung, „einen Baggerbetrieb“. Die Doschs und die Toerringsche Unternehmensverwaltung, der der Kiosk gehört, kamen ins Gespräch – und schließlich ganz anders ins Geschäft als gedacht.

Ludwig Dosch senior hat schon als Bub in dem alten Kiosk gearbeitet und verbindet Erinnerungen damit. Gemeinsam mit seinen Söhnen Ludwig und Andreas hat er deshalb seit März an dem maroden Gebäude gewerkelt, die Pergola abgerissen. Wenn alles fertig ist, will Ludwig Dosch junior gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Angela Reppenthien den Kiosk mit rund 150 Biergartenplätzen betreiben. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

„Das Haus war an allen Ecken und Enden verfault“, sagt der Junior. Das Dach ist mittlerweile repariert. Auch ein Gastank wurde bereits eingelassen. Innen wartet jedoch noch jede Menge Arbeit. Aus dem kleinen Wohnbereich der Vorgänger wird Kühlung und Lager, eine moderne Küche muss komplett gefliest und eingebaut werden. Auch die Terrasse muss noch gemacht werden. „Sechs Wochen brauchen wir schon noch“, schätzt der 37-Jährige. Aus „Heidi’s Biergarten“, wie der Kiosk der Vorgänger seit 1975 hieß, wird dann „Der Oberndorfer Kiosk“, an dem Ludwig Dosch junior viel Regionales anbieten will. Vielleicht auch aus dem eigenen Stall in Hechendorf, in dem er Hühner und Ochsen hält. „Im Übrigen soll es ein Kiosk bleiben und kein Fünf-Sterne-Restaurant werden“, versichert er. Eine professionelle Siebdruckkaffeemaschine ist für Angela Reppenthien aber ein Muss. Auf die freut sie sich schon jetzt. Sie hat auch die Idee, Automaten aufzustellen, so dass es an Schlechtwettertagen, an denen der Kiosk selbst möglicherweise nicht geöffnet ist, ein Angebot gibt.

Einig wurden sich die Doschs mit dem Grafen Toerring darüber, dass die sanitären Anlagen im Kioskgebäude nicht Gegenstand des Pachtvertrags sind. Deren Sanierung liegt in den Händen des Erholungsflächenvereins, der das 70 000 Quadratmeter große Badegelände vom Graffen gepachtet hat. Die Toiletten im südlichen Bereich wurden bereits saniert, das Häuschen erhielt einen weißen Anstrich. Im nördlichen Bereich wird aktuell Platz geschaffen für einen Sanitärcontainer. Dessen Bauantrag steht am Dienstag auf der Tagesordnung im Bauausschuss Inning. Auch die Toiletten im Kioskgebäude sollen bis Saisonbeginn fertig saniert sein.

Neu geregelt wird zudem die Parkplatzbewirtschaftung. Erholungsflächenverein, Eigentümer, der neue Pächter und der Landkreis seien deshalb schon im Gespräch, bestätigt Kreissprecher Stefan Diebl. Wie genau sich das Konzept gestaltet wird, auch was die Reinigung der sanitären Anlagen betreffe, sei aber noch offen. Bislang wurde für den Parkplatz nur an schönen Tagen und frühestens ab 8 Uhr durch einen Parkwächter eine Parkgebühr kassiert. „Ziel ist eine vollständige Digitalisierung“, so Diebl. Die Überlegung ist, ein Parkraumsystem zu installieren, das die Parker automatisch erfasst, sagt auch Martin Zerhoch vom Seefelder Rentamt. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Tourismus (gwt) würde sich eine solche Erfassung wünschen, um bei gefüllten Parkplatz über die Bayern-Cloud frühzeitig darauf aufmerksam machen zu können. Für welchen Zeitraum die automatische Erfassung mit Abrechnung erfolgt, konnte Zerhoch nicht sagen. „Wir sind noch in der Abstimmung mit dem Erholungsflächenverein.“ Die Frühschwimmer im Sommer würden sich sicher freuen, blieben die Morgenstunden kostenfrei.