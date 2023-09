Drei Fliegen mit einer Klappe

Fahrradstraßen wie diese hier am Meilinger Weg in Weßling sollen auch in Inning entstehen.

Die Freie Wähler in Inning wollen im Gemeindegebiet Fahrradstraßen installieren. Sie könnten sich eine Ausweisung auf mehreren Straßen und Wegen vorstellen.

Inning – Innings Zweite Bürgermeisterin Monika Schüßler-Kafka ist eine Vielradlerin. Bei Wind und Wetter ist sie täglich mit dem Radl unterwegs – auch im Urlaub. Bei einem Ausflug nach Konstanz ging ihr dabei geradezu das Herz auf: überall Fahrradstraßen. Sie holte ihren Fraktionskollegen Alexander Dietz mit ins Boot, und gemeinsam stellen sie für die Freien Wähler im Gemeinderat nun den Antrag, Fahrradstraßen auch in Inning auszuweisen.



Im Landkreis Starnberg sind Fahrradstraßen noch eine Seltenheit. Die wohl erste wurde 2020 in Weßling eingeweiht auf dem Meilinger Weg. Es folgten die Seestraße in Steinebach, später der Riedener Weg in Starnberg und zuletzt Summer-, Rudolf-Hanauer- und Madeleine-Ruoff-Straße in Herrsching. Die Herrschinger mussten sich erst daran gewöhnen, das Prinzip verstanden haben viele noch immer nicht.



Grundsätzlich gilt rechts-vor-links, allerdings sollen Radfahrende entlang der Fahrradstraße überall Vorfahrt haben, wo es möglich ist. Dies wird durch entsprechende Verkehrsschilder angezeigt. In Konstanz ist das Befahren von Fahrradstraßen mit Kraftfahrzeugen nur für Anlieger erlaubt – das entspannt die Situation im Vergleich zu der auf den Fahrradstraßen im Landkreis. Zum Teil sind die kompletten Verkehrsflächen blau eingefärbt. Es ist nicht zu übersehen, dass dort andere Regeln gelten. Jeder Vorstoß für Neuausweisungen im Landkreis gestaltet sich schwierig, Autos sind in jedem Fall zugelassen, in der Hoffnung, die Fahrer kennen oder halten sich an die Regeln. Kontrolliert wird es nicht. Gerade erst erteilten Anlieger den Plänen für die Gartenpromenade in Gauting zum Beispiel ein klares Nein für eine Fahrradstraße. Bergs Pläne für die Assenbucher Straße, von Leoni bis zur Seeburg, wurden nach wenigen Monaten ebenfalls wieder eingestampft. Am Lindenweg hat die Stadt Starnberg gerade einen neuen Vorstoß gewagt, nachdem der erste im Sande verlaufen war.



Monika Schüßler-Kafka schüttelt den Kopf: „Das Radeln in Konstanz war so entspannt. Fahrradstraße bedeutet mehr Sicherheit, Ruhe, weil das Tempo langsamer ist, weniger Lärm und Entschleunigung.“ Ob als Verkehrsmittel für den Weg zu Arbeit, Schule oder Ausbildung, für die Freizeit oder gerade im Landkreis als Urlaubsregion: „Das Rad-Verkehrsaufkommen hat während der Corona-Pandemie weiter zugenommen und gewinnt zusätzlich an Bedeutung“, heißt es in dem Antrag der Freien Wähler, „wir sollten dem Fahrradverkehr in Inning mehr Sicherheit bieten, damit mehr Menschen, ob Groß oder Klein, sicher fahren können und als gleichwertige Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden. Als sinnvolles Instrument dient da die Ausweisung von Fahrradstraßen. Gleichzeitig darf bei Fahrradstraßen generell nur Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit (für alle Verkehrsteilnehmer!) gefahren werden, es gilt auch automatisch rechts vor links.“



Drei Fliegen also, die mit einer Klappe geschlagen werden könnten. Monika Schüßler-Kafka und ihr Fraktionskollege könnten sich eine Ausweisung auf Leiten- und Filmstraße, Enzenhoferweg, Sportweg und Salzstraße genauso wie auf der Landsberger Straße bis Stegen und auf der Moosstraße vorstellen. Eine Maßnahme, die noch dazu gefördert werde, merken die Ratsmitglieder an. Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 stellt der Bund den Ländern bis Jahresende Hilfen für Investitionen in den Radverkehr über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ zur Verfügung. „Über 80 Prozent der Deutschen nutzen das Fahrrad, 55 Prozent halten es für ein unverzichtbares Verkehrsmittel“, betont die Vizebürgermeisterin. Ihrer Meinung nach ist es Zeit umzudenken – auch dem Klima zuliebe. „Wenn man etwas ändern will, ist es ein Muss anzufangen, um glaubwürdig zu sein“, findet sie.