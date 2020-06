Drei Millionen mal die Hände reinigen: 2600 Liter Desinfektionsmittel für die Feuerwehren im Landkreis

Die Unternehmerfamilie Dörrenberg hat die 44 Landkreis-Feuerwehren mit Desinfektionsmittel ausgerüstet - insgesamt spendete die Familie 2600 Liter. So viel, dass auch noch andere in Inning etwas davon abbekamen.

Buch – „Wir fühlen uns eng mit Buch und seinen Menschen verbunden“, sagt Beatrix Dörrenberg. Sie ist die Tochter von Dr. August Wolff, der 1952 die Kosmetikfirma Alcina gründete und eine Sommerresidenz in Buch baute. Wenn Bürgermeister Walter Bleimaier über die Familie spricht, dann fällt häufig das Wort „großzügig“ – und großzügig zeigte sie sich auch jetzt wieder, als sie den 44 Landkreisfeuerwehren 2600 Liter Desinfektionsmittel schenkte.

Das ist so viel, dass auch Innings Nachbarschaftshilfe, der hiesige Bauhof und die Gemeinde etwas davon abbekommen. Der Feuerwehr leiste das Desinfektionsgel gute Dienste, freute sich Kreisbrandmeister Peter Bauch, während Landrat Stefan Frey „das Engagement des Unternehmens“ pries. Hubert Schilcher arbeitet seit 28 Jahren für die Firma – erst für die Wolffs und jetzt für die Dörrenbergs. Das Mitglied der Bucher Wehr hat die Familie auf die Idee dieser Spende gebracht.

Damit können sich die Kameraden drei Millionen Mal die Hände desinfizieren. Diese Hochrechnung stammt von Alcina-Geschäftsführer Eduard Dörrenberg (52) anlässlich der offiziellen Spendenübergabe im Landratsamt Starnberg am Mittwoch. Der Enkel des Gründers lebt in Bielefeld und kennt Buch wie seine Westentasche. Schließlich verbrachte er in dem kleinen Ort am Ammersee von klein auf zahlreiche Wochenenden und Urlaube.

Doris Wolff spendete einst 100 000 Mark für maroden Steg

Bis vor rund zehn Jahren stand auf dem Familiengrund noch eine Kosmetikschule, die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt war. Unter anderem bei Heranwachsenden, die nach Schulschluss am Ausgang herumlungerten und den hübschen Mädchen hinterher guckten. Wie ortsverbunden die Unternehmerfamilie ist, zeigte sich spätestens in den 1990er Jahren. Damals war der Dampfersteg so baufällig, dass die Schiffe fortan nicht mehr dort andockten. Einen Wiederaufbau schloss die Seenverwaltung aus. Und hätte Doris Wolff nicht kurzerhand mit 100 000 DM ausgeholfen, würden nun an dieser Stelle höchstens noch ein paar Stempen aus dem Wasser ragen.

Bleimaier, der zu dieser Zeit noch Gemeinderat war, erinnert sich sehr gut daran. „Sie wollte auf gar keinen Fall als Spenderin benannt werden“, erzählt Innings Bürgermeister. Daran gehalten habe er sich angesichts dieser unglaublich hohen Summe nicht – und bekam prompt einen Beschwerdeanruf der Wohltäterin.

Für Enkel Eduard Dörrenberg war das eine wichtige Spende, denn für ihn gehört die Bootsanlegestelle zu seiner Kindheit. Wie auch das Alcina-Auslieferungslager in Inning. Dort schließt sich der Kreis, denn der Geschäftsführer war Bleimaiers Vater. Von dort aus wurden Kosmetikartikel, Haarpflege und Arzneimittel in die Welt verschickt. Desinfektionsmittel produzierte die Kosmetik- und Arzneimittelfirma noch nicht. Erst als die Artikel Ende Februar knapp wurden, entschied sich der Geschäftsführer für ein Desinfektionsgel mit dem Namen Linolasept. In seiner Heimat Bielefeld schenkte er den Schulen 20 000 Fläschchen – und wären die Schulen im Kreis Starnberg nicht geschlossen worden, hätte er als nächstes eine große Lieferung nach Bayern geschafft.

Michèle Kirner

Lesen Sie auch:

Wie ein Messebauer mit Flexibilät und Kreativität für sich und seine Mitarbeiter einen Weg aus der Kurzarbeit finden kann, beweist Angelo Franke von „expo24seven“.