Ehemalige Wachstation verschwindet

Nur noch ein paar Tage, dann ist die Wachstation der Wasserwacht in Oberndorf Geschichte. Die mehrere Jahrzehnte alte Holzhütte wird seit Mittwoch abgerissen. Ein Ersatzbau ist nicht geplant. Foto: Hanna von Prittwitz

Erholungsgebiet Oberndorf

Von Peter Schiebel schließen

Brett für Brett, Stück für Stück: Die ehemalige Station der BRK-Wasserwacht Wörthsee am Badegelände Oberndorf wird seit Mittwoch abgerissen. Wie der Geschäftsführer des Erholungsflächenvereins, Jens Besenthal, auf Anfrage des Starnberger Merkur erklärt, werden die Arbeiten voraussichtlich eine Woche dauern.

Oberndorf - Wie alt das Holzgebäude am südlichsten der drei großen Stege ist, kann Besenthal nicht mit Bestimmtheit sagen. „Locker 40 Jahre“, glaubt er. Aufgrund von Baufälligkeit hatte die Wasserwacht Wörthsee die Station bereits im Jahr 2017 aufgegeben, nachdem die Hütte erhebliche Schieflage bekommen hatte. „Die Fenster gingen nicht mehr zu und die Türen nicht mehr auf“, sagt Vorsitzender Christoph Aumiller. „Man brach sogar durch die Bodenplatte.“

Seitdem betreuen die Wasserretter von ihrer Station in Steinebach aus den gesamten See. Dort sind auch die beiden Rettungsboote stationiert. Die Hütte in Oberndorf wurde nur noch als Lager genutzt. Nach einer entsprechenden Bitte des Erholungsflächenvereins als Eigentümer der Hütte räumte die Wasserwacht im Frühjahr das Gebäude.

An dessen Stelle soll bis auf Weiteres nichts Neues errichtet werden, erklärt Geschäftsführer Besenthal. Stattdessen wolle der Verein die Fläche der Natur überlassen. „Wir nehmen alles weg, was die Natur stört“, sagt er. Obwohl die Hütte „ziemlich stark“ gegen eine Pfosten des Steges gedrückt habe, seien dort keine Schäden entstanden. „Da muss nichts großartig gemacht werden.“ Lediglich zwei Stützpfeiler müssten gekürzt werden, um eine einheitliche Länge entlang des Steges zu erreichen.