Eier-Würfe auf Wohnhaus

Unbekannte haben in Inning ein Haus und eine Garage mit Eiern beworfen - für die Betroffenen kein Vergnügen.

Inning - War es ein schlechter Halloween-Scherz? In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte ein Wohnhaus an der Leitenstraße in Inning mit Eiern beworfen. Auch die Garage und zwei Fahrzeuge darin wurden getroffen. „Da sich die Beseitigung der Eierreste für die Betroffenen sehr mühsam und aufwendig gestaltete, wurde bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet“, teilte die Herrschinger Inspektion am Freitag mit. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Hinweise auf den oder die Eierwerfer nimmt die Polizei unter (0 81 52) 9 30 20 entgegen.

