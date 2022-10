Ein Fest. Ein Geschenk. Ein Traum.

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Der Chor der Inninger: Der Gospelchor begeisterte das Publikum. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Es ist vollbracht. Mit knapp einem Jahr Verspätung haben die Inninger Vereine zwar nicht die Revue, aber die Ouvertüre zum „Kaisertraum“ erfolgreich auf die Bühne gebracht. Zweimal mit anhaltendem Applaus.

Inning – So ausgelassen hat Jutta Göbber (77) selten jemand tanzen sehen. Als nach ihrem Schlusswort zur Premiere des „Kaisertraums“ die Musik noch einmal aufspielte, gab es für sie kein Halten mehr. Die Anspannung der vergangenen Monate waren der Mutter aller Inninger Historienspiele am Wochenende sichtbar von den Schultern gefallen.

Niemand weiß heute so genau, wie viele Menschen in Inning, zu der Zeit noch „Uningen“, lebten im Jahr 1021 – 150 vielleicht? Bekannt ist, dass am 15. November vor 1001 Jahren Kaiser Heinrich II. am Ammersee Halt machte, im kleinen Uningen. Nicht Polling oder Dießen – dort hätte er feudal in Klöstern übernachten können. Nein, Uningen war der Ort, an dem er mit einem Tross von – der Überlieferung nach – 60 000 Mann übernachtete. Eine Urkunde, ausgestellt an diesem Tag mit dieser Ortsangabe, lässt keinen Zweifel daran.

Die Mutter aller Inninger Historienspiele: Jutta Göbber stand als Sprecherin auf der Bühne. © Dagmar Rutt

Das Datum spielte schon 2012 eine Rolle beim herrlichen Spectaculum, dass die Inninger Vereine zur 1100- Jahr-Feier ihrer Gemeinde veranstalteten. Schon damals unter der Regie von Jutta Göbber und mit 150 Mitwirkenden. 100 sollten es im vergangenen Jahr zum 1000. Jahrestag des Kaiserbesuchs sein. Das Libretto für das Historienspiel – es lag fix und fertig auf dem Tisch, als es wegen Corona abgesagt werden musste. Die kleine Version, eine Ouvertüre, die im Haus der Vereine geplant war – auch sie musste im März wegen einer steigenden Inzidenz im Landkreis kurzfristig abgesagt werden. Aller guten Dinge sind drei – diese Redewendung sollte sich nach zwei Jahren Vorbereitung am Wochenende endlich bewahrheiten. Und wie gut es war. Mit einem Chor der Inninger, den zu hören und zu sehen es schon 2012 eine Freude war. Ein echtes Highlight auch diesmal das Dorflied von damals, in dem sie schimpfen und feiern zugleich. Und einem glänzend aufgelegten Hofnarren (Andreas Sturm), der ihren Groll auf den Kaiser nicht versteht. Der nämlich zog weiter, ohne sich erkenntlich zu zeigen, für alles, was die armen Bauern Innings für ihn veranstalteten. „Immerhin habt’s ihr ein schönes Fest gehabt“, sagt der Narr zynisch.

Fürwahr, das haben die Inninger auch 1001 Jahre später mit ihrer Zeitreise daraus gemacht – ein Fest. 50 Mitwirkende aus 17 Vereinen haben den Kaiser träumen lassen, der wie 2012 von Altbürgermeister Werner Röslmair diesmal zwar nicht verkörpert, aber aus dem Off gesprochen wurde. Er durfte sich wundern, was aus Inning geworden ist. Ein Dorf mit Gemeinschaft. Mit einer Nachbarschaftshilfe, die es seit 50 Jahren gibt. Ihr zu Ehren haben die Vereine die Premiere im Anschluss an den Festakt schon am Samstag in der Mehrzweckhalle gefeiert. Ein Geschenk. Die Autorinnen Jutta Göbber, Bärbl Mehnert-Jaeger und Daniela Herzog fügten ihr sogar eine eigene Szene hinzu.

Erst am Sonntag fand die einzige öffentliche Aufführung statt, diesmal mit mittelalterlicher Wegzehrung zum Abschied. Wie schon bei den Historienspielen 2012 und 2015, war diese handgemacht – so handgemacht wie alles andere auch, angefangen mit der Musik von Martin Vogel und seinen Musiklehrerkollegen. So sympathisch und mitreißend von den Inningern dargestellt, dass ein weiteres Jubiläum gerade recht wäre. Als Vorsitzende des Vereins Heimatgeschichte Inning kennt sich Jutta Göbber im Archiv gut aus. Wer weiß? Träumen darf erlaubt bleiben.