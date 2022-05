„Ein Stück Herz bleibt immer in Inning“

Von: Andrea Gräpel

Neu aufgestellt: der Vorstand des Kulturkreises Inning mit (v.l.) Rosa Werner-Zilch, Uschi Willner, Vorsitzende Andrea Handke, Cornelia Herold, Renate Rehm, Sabine Niggel und Vroni Starrock. © Andrea Jaksch

22 Jahre war Renate Rehm Vorsitzende des Kulturkreises Inning, seit dem Wochenende fühlt sich die 69-Jährige wie „Queen-Mum“. Denn nach zwei Jahren Suche ist ihr mit einem Ämtertausch eine Nachfolgeregelung gelungen – Renate Rehm rückte in die zweite Reihe, ihre bisherige Stellvertreterin Andrea Handke in die erste.

Inning - Schon 2019 hatte Renate Rehm eine Verjüngung des Vorstands angestrebet, und war ein bisschen erstaunt, dass ihr Aufruf mehr oder minder verhallte. Dann kam die Pandemie dazu. Die Rückzugspläne wurden deshalb erst mal Nebensache, dazu stand auch noch das 50. Vereinsjubiläum an, das im vergangenen Jahr „gefeiert“ wurde. Als Andrea Handke anbot, den Vorsitz zu übernehmen, wenn Renate Rehm ihr als Stellvertreterin weiter zur Seite steht, wollte diese das nicht abschlagen. „Ich lass’ den Kulturkreis natürlich nicht hängen“, sagt sie. Schließlich ist sie fast von Anfang an dabei – seit 1984. Seit 1994 ist sie im Vorstand. Das blieb auch so, als Renate Rehm vor zehn Jahren nach München zog. Denn „ein Stück Herz bleibt immer in Inning“.

Nun freut sich Renate Rehm, dass mit Andrea Handke „eine solide Weiterführung des Vereins gewährleistet ist“. Immerhin gibt es 511 Mitglieder, sieben mehr als im Vorjahr. Und glücklicherweise war in der vereinseigenen Bücherei noch rechtzeitig vor Corona die E-Book-Ausleihe eingeführt worden. Die Bücherei ist das Herzstück des Kulturkreises – an drei Tagen ist die geöffnet, etwa zehn Ehrenamtliche bedienen Leseratten, wie Renate Rehm selbst eine ist. Wahrscheinlich auch deshalb hatte sie so viel Herzblut dort hineingesteckt. Deren Leitung hat aktuell Andrea Handke, die mit ebenso viel Engagement dafür sorgt, dass die 342 Nutzer eine aktuelle Auswahl haben. „Dabei muss man wissen, dass ein Drittel der Nutzer unter zwölf Jahre ist“, räumt die Leiterin ein. Entsprechend sei die Bücherei natürlich ausgerichtet. 2021 gab es 9400 Ausleihen und 3300 E-Medien-Ausleihen. Die Anzahl der Medien (Bücher, CD und DVD) liegt bei 9200.

Renate Rehm überlässt ihrer Nachfolgerin ein gut bestelltes Haus, auch dank der Unterstützung der Gemeinde, die die Mietkosten für die Bücherei trägt und Medieneinkäufe bezuschusst. Für die Damen im Kulturkreis, die übrigens gerne auch mal wieder einen Mann in ihren Reihen hätten, bedeutet die kommunale Unterstützung Wertschätzung. Bürgermeister Walter Bleimaier brachte diese durch seine Anwesenheit auch bei der Jahresversammlung zum Ausdruck.

Bekannt wurde in der Jahresversammlung, dass der Weiterbestand der Theaterabonnementgruppe fraglich ist. Von ehemals 45 gibt es nur noch 20 Theaterinteressierte. 25 wären notwendig, um den Bustransfer nach München halbwegs bezahlbar zu halten, sagte Renate Rehm in ihrem letzten Rechenschaftsbericht. Sie hofft, dass das kulturelle Leben nach zwei Jahren Corona nun endlich wieder Schwung aufnimmt. In diesem Jahr unternimmt der Kulturkreis einen zarten Versuch, indem er Englisch-Kurse plant, mit der Nachbarschaftshilfe an einem Ferienprogramm arbeitet und sogar schon feste Termine, wie einen Stadtspaziergang am 26. Juli, anbietet, genauso wie einen Ausflug nach Polling zur Künstlersäulenhalle im September oder einen Kabarettbesuch im Oktober.

Weitere Mitglieder im Vorstand des Kulturkreises Inning sind neben Andrea Handke und Renate Rehm Schatzmeisterin Sabine Niggel, Schriftführerin Cornelia Herold sowie die Beisitzerinnen Veronika Starrock, Rosa Werner-Zilch und Ursula Willner.