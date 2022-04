Einbrecher erbeuten teure Fahrräder: Schaden in fünfstelliger Höhe in Inninger Geschäft

Von: Peter Schiebel

Teilen

Von Fahrrad-Dieben berichtete die Polizei (Symbolbild). © Carsten Rehder

Mit brachialer Gewalt sind bislang unbekannte Täter in das Fahrradgeschäft Bike 5 am Wildmoos in Inning eingebrochen. Anschließend entwendeten sie vier hochwertige Fahrräder sowie Zubehör im Gesamtwert von mehr als 29 000 Euro.

Inning – Wie die Herrschinger Polizei mitteilte, brachen die Täter irgendwann zwischen dem vergangenen Samstag, 2. April, und Dienstag, 5. April, mit einem Geißfuß eine Zugangstüre zum Laden auf. Anschließend machten sie sich in dem Geschäft zu schaffen und die Fahrräder. Dabei handelt es sich nach Angaben von Bike-5-Mitarbeiter Alex Ramirez um ein E-Bike Trek Powerfly FS 7, ein Rennrad Trek Emonda SL 7 sowie zwei Trail-Bikes Trek Fuel EX 9.7 und Trek Fuel EX 9.8. Vor allem das Rennrad sei etwas Besonderes, sagte Ramirez im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Darüber hinaus nahmen die Einbrecher Lichtersets sowie Radsport-Bekleidung, unter anderem Shorts und Shirts, mit.

Auch im Geschäft selbst gingen die Täter wenig zimperlich vor. „Wohl um ihre Spuren zu verwischen oder auch um nicht ermittelt werden zu können, entwendeten sie zudem aus dem Serverraum einen Server und rissen Temperaturfühler von der Ecke, vermutlich in der Annahme, dass es sich um Kameras handle“, berichtete der stellvertretende Leiter der Herrschinger Polizeiinspektion, Christian Schäffler. Zum Beuteschaden komme deshalb auch ein „erheblicher Sachschaden“ hinzu, sagte er, ohne jedoch eine Summe zu nennen.

Die Polizei hofft nun, dass Zeugen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Beute oder die bislang noch unbekannten Täter geben können – zumal Alex Ramirez es für nicht ausgeschlossen hält, dass sie gestört wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter (0 81 52) 9 30 20 entgegen. Der Betrieb im Bike 5 läuft derweil wieder normal. „Am Dienstag war es noch ein bisschen chaotisch“, berichtete Ramirez.