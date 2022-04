Einer geht noch

Hochsaison der Maibaumdiebe

Von Andrea Gräpel schließen

Noch vier Tage, dann läuft die Saison der Maibaumdiebe aus. Gleich drei Bäume schnappten sich die Inninger heuer. Zuletzt gestern aus St. Georgen. Sieben Wochen waren sie fast jede Nacht unterwegs. Wir begleiteten die Späher von Freitag auf Samstag.

Inning – Die Späher der Maibaumdiebe Inning gehen am Freitag volles Risiko. Seit sieben Wochen sind sie fast jede Nacht unterwegs, kennen alle Örtlichkeiten, wissen genau, wann und wo welcher Baum aus dem Wald herausgebracht wurde. In diesem Jahr ist die Auswahl besonders groß, nachdem Corona mit wenigen Ausnahmen Maibaumfeiern zwei Jahre lang unmöglich gemacht hatte und es von daher großen Nachholbedarf gibt. Die meisten Bäume liegen am Freitag schon in den Verstecken, sind aber auch mehr oder weniger gut bewacht. Wie gut? Um dies herauszufinden, sind die Späher unterwegs. Von einem Inninger Späher gibt es seit Freitag dafür ein Beweisfoto. „Es hat ihn voll erwischt“, lacht ein anderer. Denn das Versteck war nicht nur mit Bewegungsmelder, sondern auch mit Kamera ausgestattet. „Mit Brauchtum hat das aber nicht mehr viel zu tun“, sagen die Inninger. Dazu gehöre eine Wache.

Schon frühzeitig werden am Freitag alle Inninger Burschen für Samstag, 4 Uhr früh, zu ihrer Wachhütte bestellt. Normalerweise gibt es per Weckruf nur eine Stunde Vorlauf, aber die Oberdiebe sind in Sorge, dass dann zu wenige mitmachen. Soll ein Baum auf traditionelle Art entführt werden, ist für ein Exemplar mit 30 Meter Länge eine entsprechende Mannstärke nötig. „Ich habe ein bisserl Druck“, sagt einer von ihnen deshalb. „Nicht, dass das komplett in die Hose geht, wenn schon alle da sind.“

Die Sorge ist nicht ganz unbegründet, denn die Inninger sind verwöhnt. Seit 2017 haben sie sich quasi zu Meisterdieben entwickelt – ausgestattet nicht nur mit lichtempfindlichen Ferngläsern, sondern auch mit Wärmebildkameras. Von zwölf Versuchen seit Beginn ging nur einer daneben. Erwischt wurden sie nie. Auch deshalb, weil sie gewissermaßen inkognito „arbeiten“. Ihre Namen bleiben darum auch diesmal unerwähnt.

Teil der Landjugend Inning

Die Maibaumdiebe sind eine Gruppe innerhalb der Landjugend Inning. Anfangs waren es rund 40, mittlerweile sind es etwa 80 Burschen, und es werden jedes Jahr mehr. Die Kerntruppe ist zwischen 18 und 35 Jahre alt, dazu kommen Ältere zwischen 35 und 60 Jahre. Am Freitag ist es ein guter Mix aus erfahrenen und ganz jungen Männern, die sich treffen. In diesem Jahr stehen nämlich nicht nur andere Bäume im Mittelpunkt, sondern auch ein eigener, der gut bewacht werden muss.

Schon um 1 Uhr teilen sich die drei Spähtrupps auf. Es gibt einige Bäume auf ihrer Liste. Ein Trupp schwärmt nach München aus, einer ins Würmtal, ein anderer in den Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck. Dort haben die Inninger schon mehrmals erfolgreich zugeschlagen.

„Zu viel Stress ist gar nicht gut“, sagt ein Späher mit Blick auf die Bilanz. „Auch in den anderen Landkreisen hat heuer keiner zwei Bäume, außer wir.“ Zumindest bis Freitag. Und doch ist sein Ehrgeiz ungebrochen: „Wir wollen trotzdem noch einen – am besten heute, dann können wir ganz entspannt unseren eigenen Maibaum genießen.“ Dass die Chance gering ist, gesteht er gleich im nächsten Satz ein. „Wir fahren ja fast jede Nacht, seit sieben Wochen – da kann man sich die Quote ausrechnen. Die sind alle gut bewacht.“ Oder gut versteckt. Auf der Suche nach einem Naturbaum im Nachbarlandkreis zum Beispiel werden sie gar nicht erst fündig.

Die Burschen der Maibaumdiebe Inning kennen jeden Waldweg im größeren Umkreis, wissen genau wo man parken kann, um nicht gesehen zu werden. Übers Feld schleichen sie sich deshalb auch an den Stadl heran, in dem sie den Naturbaum vermuten. „Wenigstens brennt da kein Licht.“ Die Freude darüber, dass im Wohnhaus alles dunkel ist, macht aber schnell der Enttäuschung Platz, nachdem sie den Stadl mit Stirnlampen ausgeleuchtet haben. Von einem Baum ist nichts zu sehen. Dabei waren sie sich so sicher.

Weiter geht es vorbei an dem Maibaumstandort, dessen Baum sie schon zweimal geklaut haben. „Der ist zwar wieder umgeschnitten, weil er morsch war. Aber die stellen heuer nicht auf, weil die anderen aufstellen“, wissen die Späher. Für sie geht’s deshalb den Hügel rauf zu den „anderen“ im Nachbarort. Auch diesmal geht’s übers Feld zu einem Stadl, wieder brennt kein Licht. Es ist nicht einfach, bis sie das Tor endlich aufbringen. Von außen leuchten ihre Stirnlampen immer wieder durchs Fenster. Aber sie bleiben zumindest augenscheinlich unentdeckt.

+ Letzte Lagebesprechung am eigenen Maibaum. © Andrea Gräpel

„Es war brutal verwinkelt alles. Dann haben wir die Spitze gesehen.“ Bei genauerem Hinsehen war es aber nur „der kleine Bruder, ein sieben, vielleicht acht Meter langes Stangerl“. Weil aber nicht weit entfernt verdächtig regelmäßig ein Bewegungsmelder anspringt, suchen sie weiter. Tatsächlich ist hinter dem kleinen Stadl noch ein großer Stadl, allerdings mit noch mehr Bewegungsmeldern und der schon erwähnten Kamera. Einer der beiden Späher schaut direkt hinein. „Naja, egal, wir haben ja nichts gemacht“, sagt der andere. Aber dieser Maibaum ist für die Diebe offensichtlich keine gute Wahl.

Einen gäbe es noch im Ammertal, „aber das werden wir nicht schaffen“, wissen die Späher. Es ist 3.30 Uhr. In gut einer halben Stunde stehen die anderen Diebe bereit und wollen loslegen. Den anderen Trupps geht es nicht viel anders – außer im Würmtal. Da liegt ein Maibaum am Ortsrand. „Ich habe das Ganze durch ein Astloch im Stadl beobachtet. Noch ist da eine Wache. Aber wir schaffen es vielleicht, dass wir unbemerkt über den Zaun drüber kommen, hocken uns in den Kipper nei und warten“, schlägt einer der beiden Würmtal-Späher dem Brucker Trupp über Handy vor.

Zwischendurch saust ein Bulldog an den „Bruckern“ vorbei. „Und schnell“, bemerkt der eine erstaunt, schaut über die Schulter zurück und würde im ersten Moment am liebsten hinterher. Denn ein schneller Bulldog mitten in der Nacht kann doch nur bedeuten, dass andere einen Maibaum holen. Aber hier geht’s um die eigene Beute. Und die beste Möglichkeit in dieser Nacht bietet sich im Würmtal: „Der einzige Plan, der heute möglich ist.“ Denn nach Rücksprache mit dem Münchner Trupp sieht es auch dort nicht gut aus: „Der Baum ist so lang, ich weiß nicht, ob wir den rausbekommen.“ Ein Gerüst steht im Weg. Bevor sie zurückkehren, fahren die „Münchner“ noch schnell „auf Pasing“, aber auch da bietet sich kein Baum an.

Zurück in Inning gibt’s dann die Ansage: Es geht ins Würmtal. Ziel ist ein Parkplatz nicht weit entfernt von der Beute, von dem aus sich die Diebe zu Fuß anschleichen könnten. Von der einen Wohnung am Ortsrand kann man eigentlich nicht zum Baum sehen. „Fluchttechnisch ist’s einfacher, als wir gemeint haben. Wir warten einfach, bis die letzten der Wache gehen. Und wenn es halb 8 ist. Wir machen das auf jeden Fall. Sind wir halt mal dreist.“

Mittlerweile ist es 4.30 Uhr. Der Hahn auf dem Inninger Hof lässt seinen ersten Schrei los. Der „Ansager“ überlässt die Entscheidung am Ende den versammelten Dieben. Schließlich freuen sich alle auch auf „ein geiles Fest“, das für den Abend desselben Tages an der Wachhütte geplant ist. Dafür sind die rund 35 Burschen aber nicht aufgestanden, um gleich wieder heimzugehen. Also fahren sie los. „Leider erfolglos.“ Es ist 7.48 Uhr. „Aber macht nix“, sagt einer der Späher.

Der jüngste Streich

Weil aller guten Dinge nun mal drei sind, geht es in der Nacht zum Montag wieder los. Der Weckruf kommt um 4 Uhr. Ziel: der Dießener Ortsteil St. Georgen. „Wir waren eigentlich viel zu wenige“, sagt einer der Diebe. 30 kommen, für den 31 Meter langen Baum hätten sie aber eher 40 Burschen gebraucht. Geschafft haben sie es trotzdem. Um 6.30 Uhr ist Nummer Zwölf über die Ortsgrenze gezogen. Bis die Inninger daheim sind, ist es 10.15 Uhr. Denn ein langer Baum muss erst mal heil um jede Kurve gebracht werden. Die Fahrt dauert so lange, dass die St. Georgener zwischendrin vorbeischauen und über die Auslöse verhandeln. Unterdessen sind auch die Unterbrunner fleißig, holen sich in der Nacht auf Sonntag den Planegger Baum (siehe Seite 4). Noch bleiben ein paar Tage.