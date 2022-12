Endlich wieder eine Heimat für die Jugend

Teilen

Schlüsselübergabe im Jugendtreff Inning (vorne v.l.): Thomas Maar und Sibylle Gerhardt von der Interessengemeinschaft Jugendheim Inning, Bürgermeister Walter Bleimaier und die Gemeinderäte Marita Seefelder und Johann Ritzer sowie (hinten v.l.) Mohammed, Sebastian, Rafael und Paul mit seiner kleinen Schwester Soliana. © Dagmar Rutt

Für Innings Jugendliche ist es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Am Dienstag überreichte Bürgermeister Walter Bleimaier der „Interessengemeinschaft Jugendheim Inning“ die Schlüssel für den sanierten Jugendraum im Souterrain des katholischen Kindergartens St. Johannes.

Inning – An der Eingangstür zum Jugendraum in Inning klebt noch eine Bekanntmachung. Bis zum 19. April 2020 sei aufgrund des Coronavirus „jegliche Nutzung untersagt“, ist da zu lesen. Die Zwangspause gestaltete sich nicht nur wegen der Pandemie länger. Im Frühjahr 2021 warf ein Wassereinbruch Innings Jugendliche endgültig aus ihrem gemeinsamen Wohnzimmer, das die Gemeinde ihnen zur Verfügung stellt. Am Dienstag hat Bürgermeister Walter Bleimaier die Durststrecke für den Nachwuchs beendet und die Tür zu einem etwa 250 Quadratmeter großen Treffpunkt geöffnet, der sich im Souterrain des katholischen Kindergartens St. Johannes an der Landsberger Straße befindet.

Als Erstes verbindet Mohammed (15) sein Handy mit einer Soundbox, Musik erfüllt den Raum. Gemeinsam mit Paul (17), Sebastian (16) und Rafael (15) lässt sich Mohammed auf der gut erhaltenen, schwarzen Sofalandschaft nieder, die Grünen-Gemeinderätin Marita Seefelder vor einem Schicksal auf dem Recyclinghof gerettet hat. In Zusammenarbeit mit Ratskollege Johann Ritzer (Freier Bürgerblock Inning) hatte sie zwischenzeitlich beim Haus der Vereine für die Jugendlichen ein Holzhaus auf den Weg gebracht (wir berichteten). Weil es dort im Winter aber recht frisch ist, drängte der Einzug ins geschützte Untergeschoss.

Die Sanierungsarbeiten dort überwachte Bautechniker Ritzer. „Die Gemeinde hat etwa 40 000 Euro investiert“, überschlägt Bleimaier. Hinzu komme eine Beteiligung der katholischen Kirche, die sich aber nicht genau beziffern lasse. Für rund 3,4 Millionen Euro inklusive Zuschüsse hatte sie das Kinderhaus umgebaut.

Nagelneu im Jugendheim sind die Lüftungsanlage und die Sanitärinstallation. Wände und Decke sind frisch gestrichen. Die von den Jugendlichen kurz vor dem Wassereinbruch gemauerte Bar sieht auf den ersten Blick noch gut aus. „Die Technik konnte gerettet werden“, freut sich Sibylle Gerhardt von der Interessengemeinschaft Jugendheim Inning. Genau wie Vize-Vereinsvorsitzender Thomas Maar hat sie in ihrer Jugend unzählige Stunden im Jugendheim verbracht. Entsprechend hatte sie sich dafür stark gemacht, die Räume wieder auf Vordermann zu bringen. „Ziel ist es, dass die Jugendlichen ihr eigenes Jugendhaus basteln“, betont Maar.

„Alle Jugendlichen sind willkommen“, betont Sibylle Gerhardt und lädt jeden Mittwoch von 19 Uhr an in die Landsberger Straße 17 ein – zum Mithelfen oder um gemeinsam Zeit zu verbringen. Bislang hatten rund zehn junge Leute zwischen 14 und 17 Jahren auf die Wiedereröffnung gewartet. „Wir waren schon mal bei null“, erzählt Thomas Maar. Zu lange waren die Räume geschlossen.

Einer davon ist der Landjugend zugeteilt, aber „die Landjugend vermischt sich mit den Jugendlichen“, weiß Sibylle Gerhardt aus Erfahrung. Noch ist viel zu tun. Der Kicker-Tisch steht verstaubt in der Ecke, der Billardtisch muss aufgemöbelt werden, auch die Bierbänke und -tische haben schon bessere Zeiten erlebt. Es fehlten weitere Sitzgelegenheiten, wirbt Gerhardt um Sponsoren. Als Erstes soll die Café-Bar aktiviert werden. Paul und Mohammed wollen demnächst den Jugendleiterschein machen. „Damit sie später ohne Beisein eines Erwachsenen aufmachen dürfen“, sagt Gerhardt. Ein Schritt zur Selbstverwaltung der Jugendlichen und ganz im Sinne des Vereinsvorstands.

Michèle Kirner