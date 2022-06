Energiekrise: Pflegefamilie braucht Hilfe

Teilen

Als Dank für die Spenden backte Vera Pein (l.) mit den Pflegekindern Dinah (18) und Zoe (9) für die Raiffeisenbank zwei leckere Torten. Die Vorstände Dr. Oliver Glöggler (2.v.l.) und Jochen Beier (3.v.l.) freuten sich, genauso wie Oliver Kübrich von der Kinderinsel. © ph

„Was tun?“, grübelt Vera Pein aus Schlagenhofen mit Blick auf die Anzeige am Öltank. „Ein, zwei Monate noch, dann kommt der Herbst, und wir stehen ohne Heizöl da.“ Als Pflegemutter trifft sie die Energiekrise mit ihren Teuerung mit voller Kraft, denn das Pflegegeld wird nicht angepasst.

Schlagenhofen/Gilching - Seit mehr als drei Jahrzehnten hat Vera Pein über 60 Kindern ein liebevolles Zuhause gegeben. Mal als Kurzzeitpflege, mal blieben die Buben und Mädchen bis zur Volljährigkeit. Aber auch nach deren Auszug ist Pein für ihre Ehemaligen da. Aktuell betreut die 65-Jährige drei Mädels im Alter von neun, 17 und 18 Jahren sowie einen fünfjährigen Jungen und zwei junge männliche Erwachsene, die noch Unterstützung auf ihrem Lebensweg brauchen.

Die gestiegenen Lebensmittel-, Strom- und Heizungskosten bereiten ihr großes Kopfzerbrechen – genauso wie die Frage, wie es mit ihr nach ihrem Ausstieg als Pflegemutter im nächsten Jahr weiter gehen wird, wenn sie in den Ruhestand geht. „Leider werde ich nach 31 Jahren Pflegemutter, wo ich mir weder Urlaub noch eine Krankheit leisten konnte, ohne Anspruch auf Rente dastehen.“ Das Pflegegeld für die Kinder wurde zwar vom Landratsamt bezahlt, aber eine Einzahlung in die Rentenkasse war nie Thema. Vera Pein hat lediglich Anspruch auf eine Grundrente. Ein Schicksal aller Vollzeit-Pflegeeltern. Für Vera Pein ist diese Aufgabe eine Berufung, die Altersvorsorge war nachrangig. Wenn der Abschied von „ihren“ Kindern nächstes Jahr ansteht, hat sie weder eine angemessene Wohnung noch entsprechenden Lebensunterhalt.

Damit der alte Bauernhof, den Pein für sich und ihre Kinder seit vielen Jahren im Inninger Ortsteil Schlagenhofen angemietet hat, beheizt werden kann, sprang einmal mehr der Gilchinger Verein Kinderinsel in Kooperation mit der Raiffeisenbank Gilching mit je 1000 Euro Zuschuss für die Öllieferung ein. „Unsere Spende ist aus dem Topf des traditionellen Gewinnsparens. Insgesamt konnten wir heuer rund 18 000 Euro an Gilchinger Vereine und Organisationen gerecht verteilen“, erklärt Raiba-Vorstand Jochen Beier. Oliver Kübrich, Vorstandsmitglied der Kinderinsel, bedauert, als Verein nicht die komplette Ölrechnung übernehmen zu können. „Was wir beisteuern können, ist nur etwas mehr, als der Tropfen auf den heißen Stein. Aber die Spenden gehen allgemein zurück. Noch fehlen 2000 Euro, um den Öllieferanten zu bezahlen.“

Keine Lösung parat hat er außerdem, wenn das Projekt Pflegemutter, das seit mehr als zehn Jahren vom Verein unterstützt wird, im nächsten Jahr ausläuft und Vera Pein für sich auf Wohnungssuche gehen muss. Als aktiver Unterstützer hat sich bereits die Organisation „Gemeinsam gutes Bewegen“ gemeldet, die sich generell um Notfälle kümmert. Mit der Aktion „Laufen für einen guten Zweck“ wollen die Organisatorinnen im Laufe der nächsten Monate so viel Geld zusammen bekommen, damit für Vera Pein ein bewohnbarer Bauwagen beziehungsweise eine Jute auf einem entsprechenden Platz finanziert werden kann. „Eine Jute als Alterswohnsitz würde mir am besten gefallen, weil ich dann später immer noch für meine ehemaligen Pflegekinder da sein und sie in persönlichen Notfällen trösten oder auch auffangen kann“, betonte Pein.

Wer die Pflegemutter unterstützen will, kann dies über das Spendenkonto der Kinderinsel DE 72 7016 3370 0003 221318, als Betreff „zweckgebunden Öl“ tun. Weitere Informationen zur Kinderinsel und dem Projekt unter unsere-kinderinsel.de. Wer sich aktiv am Projekt „Laufen für einen guten Zweck“ mit eigenen Aktionen beteiligen möchte, kann sich im Internet unter gemeinsam-gutes-bewegen.de informieren.

Uli Singer