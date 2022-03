Erfreuliches Ende einer langen Reise

Teilen

Allen Grund zur Freude: Bürgermeister Walter Bleimaier und Geschäftsführerin des Fördervereins Montessori Ammersee Johanna Stegmaier freuen sich über das neue Kinderhaus. © Montessori Ammersee

Es herrscht bereits fröhliches Treiben im neuen Montessori-Kinderhaus, den neuen Spielturm haben die Kleinen gleich erobert – nun wurde die neue Betreuungseinrichtung auch endlich eingeweiht.

Inning - Wie schon beim Richtfest im vergangenen Jahr strahlte die Sonne auch bei der Eröffnungsfeier mit Kindern und geladenen Gästen um die Wette. Innings Bürgermeister Walter Bleimaier dankte allen Beteiligten für eine hervorragende Zusammenarbeit: „Das Angebot der Montessori-Bildungseinrichtungen ist eine Bereicherung für die Gemeinde.“

Der Sprecher des Aufsichtsrates für den Förderverein, Christopher Arbeiter-Grimus, nannte den Kindergarten „das Ende einer langen Reise“ und spielte damit auf die zahlreichen Versuche des Vereins an, Raum für einen kompletten Bildungsweg nach Montessori-Prinzipien zu finden und zu gestalten. Die in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Schule wird seit 1988 durch den Förderverein betrieben. Seit 2013 war ein Kindergarten im Schulgebäude untergebracht. Mit dem Umzug der jüngeren Kinder in das Kinderhaus finde das langjährige „Provisorium“ nun ein Ende. Allein der zweigruppige Kindergarten wird bis zu 50 Kinder beherbergen. Trotz aller Wiasdrigkeiten wie der Corona-Pandemie und allgemeiner Baustoffknappheit konnte das Kinderhaus nach einjähriger Bauzeit plangemäß eröffnet werden. Auch die Kosten für das Projekt, circa 2,4 Millionen Euro, blieben im Rahmen. Der Bau wird etwa zur Hälfte vom Freistaat gefördert, die restliche Summe zu gut 30 Prozent von der Gemeinde sowie zu 70 Prozent vom Förderverein.