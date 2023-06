Erst hü, dann hott und nun wieder hü?

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Häuserrücken nur einem Jahr nach der letzten Änderung, will die Gemeinde nicht. © DAG IRLE/Fotolia

Der Wunsch auf Planänderung nach nur einem Jahr stößt auf Unverständnis.

Inning – Bebauungsplanverfahren sind langwierig, die Entwürfe bedürfen immer einer Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, müssen ausgelegt und abgewogen werden, bevor ein Beschluss fällt. Es stecken viel Arbeit und Kosten in diesen Verfahren. Das Inninger Bauamt hat bereits mehrfach darauf verwiesen, dass sich aktuell eine ganze Reihe Bebauungspläne in Bearbeitung befinden und deshalb bei neuen Bebauungsplänen mit einer Wartezeit von wenigstens zwei Jahren zu rechnen sei. Trotzdem lag dem Gemeinderat am Dienstagabend ein Antrag vor, den Bebauungsplan „Schorn Nord Teil 2 (Süd)“ auf Wunsch eines Grundstückseigentümers an der Ecke Am Graben und Weißer Berg zu ändern. Das Grundstück hat eine Fläche von 1811 Quadratmetern. Insgesamt befinden sich im Umgriff mehr als 40, auch ähnlich große Grundstücke. Und die Satzung ist erst im Juni vergangenen Jahres rechtskräftig geworden.

„Die ist ja noch nicht mal ganz trocken“, entfuhr es Monika Schüßler-Kafka (FW). Sie sah keine Veranlassung, die Satzung wieder zu ändern – auch deshalb, weil es ein Einzelwunsch ist. Noch dazu für eine Fläche, für die bereits eine Ausnahme gemacht worden war und die allein Grund war, die Änderung vor einem Jahr zu veranlassen. Damals hatten die Eigentümer den Bestand schützen wollen. Nun wurde das Grundstück verkauft, und die neuen Eigentümer wollen es wieder so wie vorher, sehr wahrscheinlich, um es besser teilen zu können. Aber das führte nicht nur nach Ansicht von Monika Schüßler-Kafka zu weit.

„Wir laufen Gefahr, dass alle anderen das dann auch wollen“, warnte Bauamtsleiterin Michaela Meinhold. Sollte der Gemeinderat dem Wunsch einer neuerlichen Änderung nach nur einem Jahr zustimmen, ziehe dies einen Rattenschwanz nach sich – im Bebauungsplan „Schorn Nord Teil 2“, aber auch sonst. Ein städtebauliches Erfordernis für eine neuerliche Änderung gebe es nicht, sagte Bürgermeister Walter Bleimaier. „Jeder hat Baurecht.“

Außerdem, fügte Monika Schüßler-Kafka hinzu, habe der Bauwerber doch gewusst, was er kauft. Würde der Gemeinderat zustimmen, „werden wir nicht froh, und unsere Verwaltung kriegt nen Vollvogel“, orakelte sie. Zudem gebe es viele ältere Bebauungspläne, die dringender bearbeitet werden müssten. Würde die Gemeinde Bebauungspläne jedes Jahr auf Wunsch Einzelner ändern, stelle sich irgendwann auch die Frage, ob der Bebauungsplan überhaupt noch Grundlage sein könne, ergänzte Johann Ritzer (FBB).

Der Bauwerber fand immerhin eine Fürsprecherin in Barbara Wanzke (Grüne), die zwar sagte, dass es „so was noch nicht gab“, aber nicht ausschließen wollte, dies wenigstens innerhalb der nächsten fünf Jahre zu ermöglichen, sobald das Bauamt wieder Kapazitäten habe. „Ganz ablehnen kann man das meines Erachtens nicht“, sagte sie und erntete sehr verwunderte Blicke von allen übrigen Ratskollegen. Der Änderungswunsch in Schorn Nord wurde deshalb nur gegen Barbara Wanzkes Stimme abgelehnt.