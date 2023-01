Es geht um viele Millionen

Von: Andrea Gräpel

Ein großes Projekt: Bürgermeister Walter Bleimaier auf dem Sportplatz, dessen Erweiterung geplant ist. Weil Grund fehlt, fällt die Planung des Sportgeländes anders aus als einst gedacht. © Dagmar Rutt

So wird 2023 in Inning: Bürgermeister Walter Bleimaier bringt einige Großprojekte auf Weg

Inning – Ein Tag hat für Innings Bürgermeister Walter Bleimaier aktuell nicht so viele Stunden wie Arbeit, denn das kleine Inning hat viel vor. Einige Projekte stehen in den nächsten Jahren an. Und bei allen geht es um Millionen.

Nahversorgung

Allen voran steht das neue Nahversorgungszentrum am südlichen Ortsende Innings, dort, wo sich aktuell noch die Tennisplätze des SV Inning befinden. Diese werden im Zuge der Sportplatzerweiterung verlegt. Auf die Ausschreibung reichten 21 Bewerber Entwürfe für das Nahversorgungszentrum ein. Ein extra dafür einberufenes Bewertungsgremium nahm nach der ersten Sichtung acht in die engere Auswahl. Von diesen blieben im zweiten Schritt drei Bewerber übrig, die sich und ihre Entwürfe dem Gemeinderat präsentierten. Nichtöffentlich, „weil es um Urheberrechte auf die Konzepte geht und um sehr viel Geld“, sagt Bleimaier. Zwischen zwei Bewerbern musste letztlich die Entscheidung fallen. Der Gemeinderat habe den einen oder anderen Wunsch berücksichtigt wissen wollen, zum Beispiel weniger versiegelte Fläche. Die Entscheidung fiel in der dritten Adventswoche, zwischen dem einen mit dem besser klingenden Konzept und dem anderen mit dem besseren Preis. Denn das Gemeindegrundstück wird verkauft im Vertrauen darauf, dass der Investor, der den Zuschlag erhält, es auch im Bestand behält und nicht gleich weiterverkauft. Beide Bewerber versichern dies, sagt Bleimaier. Nach der Entscheidung gehe es an die Verträge. „Im ersten Quartal starten wir parallel mit dem Bebauungsplan“, so der Plan. Gebaut werde vor 2024 nicht. 2025 hofft Bleimaier, könnte das neue Nahversorgungszentrum mit Vollsortimenter und Drogeriemarkt dann eröffnet werden. Die Gemeinde steht dennoch unter Zeitdruck, denn bevor gebaut werden kann, müssen die Tennisplätze verlegt sein.

Sportplatzerweiterung

Bei der Vorstellung des „allerersten Entwurfs“ der Sportplatzerweiterung im Mai dieses Jahres hatte Grünen-Gemeinderätin Barbara Wanzke von einem Jahrhundertprojekt gesprochen. Angesichts der schwierigen Grundstücksverhandlungen eine nicht übertriebene Formulierung. Schon Bleimaiers Vorgänger Werner Röslmair hatte sich die Zähne an den Verhandlungen mit einigen Grundeigentümern ausgebissen. Bleimaier geht es bis heute nicht viel besser, obwohl so viel feststeht: „Wir können alles verwirklichen, nur nicht so funktionell“, so Bleimaier. Nicht so schön, wie im allerersten Entwurf. Sowohl südlich als auch nördlich der Straße fehlen der Gemeinde jeweils etwa 5000 Quadratmeter große Grundstücksstreifen. Um diese wurde nun erst mal herum geplant, die beiden neu geplanten Fußballplätze (ein Turnier- und ein Trainingsplatz) werden ein bisschen kleiner als die Empfehlung der UEFA, aber immerhin groß genug, um internationale Spiele austragen zu können. „Wenn zum Beispiel eine österreichische Mannschaft eingeladen wird“, antwortet Bleimaier lachend auf fragende Blicke in dem Zusammenhang.

Im Vergleich zu diesem Erstentwurf, den Planerin Monika Treiber damals „Modell Lederhose“ genannt hatte, gibt es vor allem einen Unterschied: Die Schornstraße muss nicht verlegt werden. „Allein die Verlegung hätte unglaublich viel Geld gekostet, fast eine Million Euro“, sagt Bleimaier. Im Gegenzug kann dann aber auch die Containerunterkunft länger stehen bleiben. „Jedenfalls in der aktuellen Planung.“ Der Pachtvertrag für die provisorische Flüchtlingsbleibe mit dem Landkreis läuft bis 2026.

Die erste Maßnahme im Zuge der Sportplatzerweiterung ist aber die Verlegung der Tennisplätze. Geplant sind sie westlich des bestehenden Radwegs. Bevor das Sportgelände aber zur großen Baustelle wird, „müssen wir die Kinder da raushaben. Mit Karacho müssen wir deshalb auch den Bau der neuen Schulsportanlage westlich der Grundschule durchdrücken.“ Im weitesten Sinne gehört deshalb auch dies zur Sportplatzerweiterung.

Ganztagsschule

Ohne eine Zahl zu nennen, wird es im kommenden Jahr auch um die Planung einer Offenen Ganztagsschule (OGTS) gehen. „Das wird toll“, verspricht Bleimaier. Erste Pläne liegen vor und begeistern ihn, nach Einarbeitung einiger Änderungsvorschläge werde diese vorgestellt. Vier Klassenzimmer plus Mensa und weitere kleinere Räume sollen südlich angrenzend an die Schule entstehen. Über einen gläsernen Steg werde das Gebäude an die Grundschule angedockt. „Es sind jetzt schon über 100 Kinder in der Mittagsbetreuung“, sagt Bleimaier. Deshalb dränge die Zeit auch in Hinblick darauf, dass ab dem Schuljahr 2026/27 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung besteht.

Tagespflege

Anfang Herbst 2023, spätestens 2024 steht dann auch der Bau der Tagespflege von der Nachbarschaftshilfe Inning an. Wie berichtet, soll das Haus an der Straße Am Wasenfeld entstehen, dort, wo die Container für die Kinderbetreuung während des Baus des katholischen Kindergartens standen. 15 Tagespflegeplätze sind geplant plus Wohnungen. Aber auch der Bebauungsplan „westlich der Herrschinger Straße“ ist noch nicht verabschiedet.

Ortsdurchfahrt

Auch wenn die Ortsdurchfahrt im kommenden Jahr noch nicht saniert wird, wird sie die Gemeinde beschäftigen und Geld kosten, nämlich Planungskosten. „Obwohl fast alles schon geplant war, müssen wir die Planungen wieder aufnehmen“, sagt Bleimaier. Ursprünglich sollte der Regenwasserkanal getrennt von der Straßenentwässerung gebaut werden. „Aber das käme die Gemeinde und dem Straßenbauamt zu teuer.“ Nun wird wieder ein gemeinsamer Regenwasserkanal geplant. An den Kosten dieser Planung muss sich auch die Gemeinde beteiligen. Mit dem vermaledeiten Ausbau der sehr stark in Anspruch genommenen Staatsstraße durch Inning wird frühestens 2024 begonnen. „Das Staatliche Bauamt will 2024 in Tutzing fertig werden“, sagte Bleimaier. Direkt im Anschluss soll es in Inning losgehen. Jedenfalls ist es, nachdem es schon so viele Verzögerungen durch das Staatliche Bauamt gegeben hat, sein frommer Wunsch.