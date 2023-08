Eurobodens langer Schatten

Von: Andrea Gräpel

Der neue Eigentümer wirbt auf einer unbewohnten Brutwand für den Verkauf der ehemalige Euroboden-Fläche. © Photographer: Andrea Jaksch

Insolvente Projektentwickler hatten auch konkrete Pläne in Inning und Bachern.

Inning – Den Namen Euroboden verbindet die Immobilienszene vor allem mit teurer Architektur. Aktuell macht der Projektentwickler aus Grünwald durch seinen Insolvenzantrag Schlagzeilen. Gestiegene Baukosten, höhere Zinsen und eine gesunkene Nachfrage brachem dem Unternehmen das Genick. Das Vorhaben am Billerberg bleibt aber auch beim neuen Eigentümer „Mars & Franke“ luxuriös – die Gewerbeflächen sind ungleich teuer als in anderen Landkreiskommunen.

Euroboden hatte sich vom Ruppaner-Hof am Billerberg im Interkommunalen Gewerbepark Inning/Wörthsee in Inning bereits getrennt. Auch die vollmundigen Pläne für Bachern mit dem Lautenbacher Hof und dem angrenzenden Campingplatz, die es noch vor einem Jahr gab (wir berichteten), wurden wieder fallen gelassen. 24 Reihenhäuser der Luxusklasse werden seit 2021 noch in Berg an der Schatzlgasse gebaut zum Preis von 1,6 bis 1,9 Millionen Euro. Die Wohnfläche: 130 bis 170 Quadratmeter.

Bis Ende 2022 durften der Pferdestall des Ruppaner-Hofs und die Nebengebäude hinter der Aral-Tankstelle in Inning am Billerberg noch kostenlos genutzt und sollten danach abgerissen werden, um zwei Gewerberiegel im Baugemeinschaftsmodell zu errichten. Unternehmer Stefan Höglmaier selbst posierte 2021 mit durchtrainiertem Oberkörper im zum Trainingsraum umfunktionierten alten Pferdestall für die erste Zwischennutzung – eine Symbiose von Coworking, Handwerk und Ateliers sollte es sein. „Ponyhof der Pioniere“ nannten die Macher ihr Projekt vielversprechend, wurden im Juni 2022 dafür mit dem „AR Future Project Award“ ausgezeichnet und luden noch im Oktober vergangenen Jahres zu einem „Barcamp 2.0“ ein mit Impulsen und Debatten zum Thema „Vernetzung und Austausch für die Stärkung der lokalen Wirtschaft“. Um wenig später die Reißleine zu ziehen, denn der Ruppaner-Hof wurde an den nächsten Projektentwickler verkauft. Nun bieten „Mars & Franke“ über dieselbe Bank auf Immoscout24 im Gewerbepark statt der zwei Gewerberiegel acht einzelne Gewerbegrundstücke ab 2500 Quadratmeter zum Verkauf an. Grundstückspreis: 980 Euro pro Quadratmeter. Starnbergs Wirtschaftsförderer, gwt-Chef Christoph Winkelkötter, spricht von einem „stolzen Preis, fast schon Wohnbaupreis“.

Zum Vergleich: In Gilching liegt der Preis für Gewerbefläche um die 500 Euro. Die Gemeinde Inning hatte ihre fünf Parzellen gleich südlich vom Ruppaner-Hof für 390 Euro pro Quadratmeter ausgeschrieben. Sie wurden gerade erst vergeben. Innings Bürgermeister Walter Bleimaier macht keinen Hehl daraus, dass er den Ruppaner-Hof für die Gemeinde gerne erworben hätte. Bewerber habe er genug und die Gemeinde hätte dann die Hand auf die Vergabe gehabt. „Unser Angebot war zu niedrig“, bedauert er. „Mars & Franke“ boten offensichtlich mehr – und müssen deshalb wohl auch entsprechend mehr für ihre knapp 17 000 Quadratmeter große Fläche verlangen. Dieser fehlt von der östlichen Seite zudem noch eine Zufahrt, damit jedes Grundstück erreicht werden kann.