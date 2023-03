Feuerwehr Buch offen für Neue(s)

Von: Andrea Gräpel

Stolze Führungsspitze der Feuerwehr Buch (v.l.): Carola Wegner (2. Vorstand), Thomas Bauer (2. Kommandant), Ehrenkommandant Jürgen Aster, Kommandant Johannes Rösinger, Susanne Osterheld (Vorstand) und Janosch Görner (Jugendwart). © Feuerwehr

Buchs Feuerwehrler lassen in ihrer Hauptversammlung langjährige Kommandanten hochleben und ernennen Jürgen Aster zum Ehrenkommandaten. Sein Nachfolger will sich nun verstärkt Nachwuchswerbung widmen.

Buch – „Die Zukunft einer jeder Freiwilligen Feuerwehr liegt in der Jugend eines jeden Dorfes. Diese Jugend auf das Ehrenamt bei der Feuerwehr aufmerksam zu machen und dafür zu gewinnen, ist die große Herausforderung.“ Das sagte Buchs Kommandant Johannes Rösinger zum Beginn der Jahresversammlung am Wochenende. Für ihn war es eine Premiere, er war vor nicht einmal einem Jahr erst gewählt worden und hatte seinen langjährigen Vorgänger Jürgen Aster abgelöst. Ihm ließ er nun eine besondere Wertschätzung zuteil werden. Rösinger schlug vor, Aster zum Ehrenkommandanten zu ernennen.

26 Jahre lang war Jürgen Aster Kommandant, seit 38 Jahren und noch immer ist er aktives Mitglied der Bucher Wehr. Aster ist zweiter Jugendwart und im Katastrophenschutz des Landkreises eingebunden. Rösinger würdigte in dem Zusammenhang die gesamte „Altersmannschaft“, ohne die es die Freiwillige Feuerwehr Buch so nicht geben würde. „Alleine schon, was in das alte und neue Feuerwehrhaus an Eigenleistung bei Bau und Umbauarbeiten geflossen sein mögen – außerhalb des normalen Feuerwehrdienstes, außerhalb von Festlichkeiten.“ Rösinger selbst kann auf die geballte Kompetenz dieser Herren und seiner Mannschaft bauen, denn er ist nicht nur gerade erst gewählt worden, sondern er lebt auch noch nicht so lange in Buch und konnte feststellen, dass ihm die Feuerwehr das Einleben erleichtert. Erst Mitte Februar 2022 war Rösinger als aktives Mitglied der Feuerwehr Buch beigetreten.

Sieben Frauen in der aktiven Mannschaft

Nicht nur die Jugendfeuerwehr in Buch ist mit vier Buben und drei Mädchen gut aufgestellt, auch die Mannschaft. Zum 31. Dezember zählte die Feuerwehr 38 Aktive, darunter sieben Frauen. Zur Altersmannschaft und den passiven Mitgliedern gehören 28 Personen, davon drei Frauen. Allerdings gestand Rösinger auch, dass die durchschnittliche Zahl der Mitglieder im Vergleich zur wachsenden Bevölkerung etwas hinterher hinke.

„Wir werden ab diesem Sommer wieder einmal durchstarten, um massiv nach Mitgliedern für Jugend und Aktive zu werben“, kündigte er an. Mitgliedergewinnung sei keine Frage des Wollens oder der Lust, sondern unabdingbar, „wollen wir auch zukünftig eine intakte Feuerwehr Buch vorweisen“. In der Versammlung wurde deshalb auch die Satzung geändert und der Verein dahingehend geöffnet, dass nun jeder Mitglied werden kann, ohne jemals aktiv gewesen zu sein. Das war bislang Bedingung.

Am Ende blickte Rösinger stolz auf weitere Zahlen. So fanden im vergangenen Jahr 27 Übungen mit 604 Personenstunden statt. „Wir haben in Theorie und Praxis trainiert, um im Ernstfall beste Hilfe leisten zu können. Vom Brandcontainer bis zum verunfallten Pkw in der Praxis, über die MTA-Ausbildung bis hin zu UVV und Erste Hilfe in der Theorie, alles kam verteilt über das Jahr dran.“ Inklusive Einsätzen waren die Aktiven 103 Tage mit 1557 Personalstunden aktiv. Zusätzlich fanden Kreisausbildungen statt. Lukas Mair und Felix Lauter haben darüber hinaus die Ausbildung zum First Responder gemacht und gehören seitdem dem First-Responder-Team an, das nun eine Stärke von zehn Kräften aufweist.