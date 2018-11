Stolz auf einen aktiven Nachwuchs

Bei der Feuerwehr Buch fand die Jahresversammlung statt. Dabei gab es viel Positives zu vermelden.

Buch – Die Feuerwehr Buch freut sich über einen ebenso aktiven wie zahlreichen Nachwuchs. Zwölf Jugendliche gehören aktuell dem Nachwuchs im kleinen Inninger Ortsteil an. Das dicke Lob dafür galt bei der Jahresversammlung am Wochenende Janosch Görner, der die Jugendarbeit 2016 übernahm und mit zwei Jugendlichen begonnen hat. Unter seiner Leitung beeindruckte der Nachwuchs auch am Fest zum 125. Jubiläum der Feuerwehr und 35. Jubiläum der Jugendfeuerwehr. Mit insgesamt 13 Löschvorführungen, simulierter Eisrettung am See oder Personenrettung aus dem Fahrzeug übten die amangehenden Feuerwehrleute für den Ernstfall. Darüber hinaus trafen sie sich zum Schlittschuhlaufen auf dem See, zum Baden und Eisessen im Sommer und zum Besuch des Circus Krone. Eine erfolgversprechende Mischung aus Freizeitspaß und Übungen scheint das Geheimnis des wachsenden Jugendanteils zu sein. „Wenn weiterhin so viele Jugendliche zu uns kommen, dann gehen uns bald die Spinde aus“, freute sich Kommandant Jürgen Aster bei der Jahresversammlung.

Ende 2017 zählte die Erwachsenenwehr 37 aktive und 23 passive Mitglieder sowie ein Ehren- und ein Fördermitglied. Insgesamt 41-mal rückten sie aus und leisteten dabei rund 335 Einsatzstunden. Davon wurden die Freiwilligen 14-mal zu sogenannten technischen Hilfeleistungen gerufen, etwa im Januar bei einem Unfall auf der Inninger Straße, bei dem eine junge Familie schwer verletzt wurde. „Nach unseren Informationen sind zumindest alle mit dem Leben davon gekommen“, wusste Pressesprecherin Claudia Wagner.

Ein Gasaustritt beim Inninger Supermarkt hielt die Bucher ebenso auf Trab wie Getreide, das in der Kurve bei Oberndorf von einem Anhänger auf die Straße kippte und zusammengekehrt werden musste. Die Freiwilligen halfen nach einer Überschwemmung in Schlagenhofen aus, entfernten Öl von der Fahrbahn und wurden zu vier Fehlalarmen gerufen. Gebrannt hat es heuer bislang nur einmal – der Unterstand in der Nachbarschaft des Kindergartens im Januar. Damit beim Einsatz jeder Handgriff sitzt, sammelten die Kameraden an 25 Übungsabenden und in gut 1000 Unterrichtsstunden das notwendige theoretische Wissen. Ein Engagement, das von den Familien getragen würde, darum galt Asters Dank besonders auch ihnen.

Michéle Kirner